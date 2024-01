Offensive diplomatique : Une délégation nigérienne en mission en Russie, en Turquie et en Iran

publicite

0 Partages Partager Twitter

A la tête d’une importante délégation composée des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et du gouvernement de Transition, le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine, a entamé depuis le lundi 15 janvier 2024 une visite de travail en Russie, en Turquie et en Iran. Avec cette nouvelle offensive diplomatique, Niamey entend ainsi ouvrir un nouveau chapitre en matière de coopération à travers la diversification de ses partenaires, après avoir pris ses distances avec la France. A Moscou, Ankara et Téhéran, les échanges vont porter sur les moyens de renforcer et d’intensifier les relations dans divers domaines prioritaires notamment la défense, le commerce, les mines, l’énergie et les infrastructures.

La suite après cette publicité

La capitale russe a constitué la première étape de la tournée entamée le lundi 15 janvier 2024 par le Premier ministre et sa délégation composée, entre autres, des ministres de la Défense, du Pétrole, de la Jeunesse et des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et celui de la Santé.

Arrivée la veille à Moscou, la délégation a eu des échanges le mardi 16 janvier avec le vice-Premier ministre, Alexeï Ouvertchouk. Au menu, les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale nigéro-russe notamment dans les domaines économique et commercial. « La Russie considère le Niger comme un pays ami et entend resserrer les liens économiques et les échanges commerciaux avec ce pays », a indiqué à la presse le vice-Premier ministre russe à la fin de l’entretien avec son homologue nigérien.

Lire également 👉 Le port de Cotonou lève la suspension des importations de marchandises à destination du Niger

Selon lui, la Fédération de la Russie souhaite développer « des liens commerciaux, économiques et d’investissements avec le Niger » avant de souligner que son pays considère le Niger « comme un État ami avec lequel des relations constructives et mutuellement bénéfiques ont été construites depuis longtemps ». Il a en ce sens estimé que les deux pays doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur de l’énergie, l’agriculture et bien d’autres secteurs.

Il convient de rappeler qu’avant cette visite, Niamey et Moscou se sont déjà engager à intensifier leur coopération dans le domaine de la Défense à l’occasion de la visite, début décembre, d’une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense, le colonel-général Yunus-Bek Yevkurov. Lors de cette rencontre, les deux pays ont procédé à la signature d’un document d’entente dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République du Niger et la Fédération de Russie.

Selon des sources officielles, après l’étape russe, la délégation nigérienne se rendra ensuite en Serbie, en Turquie et en Iran. A Ankara et Téhéran, Niamey compte poursuive son offensive diplomatique conformément à la nouvelle dynamique de coopération et de diversification des partenaires stratégiques que les autorités de transition ont impulsé à la diplomatie nigérienne depuis le coup d’état du 26 juillet 2023.

Source : Actu Niger

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite