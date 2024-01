Contribution à l’effort de paix : Le Conseil du Mouvement sunnite apporte une contribution de 2 000 000 de F CFA

publicite

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, a reçu ce mardi 16 janvier 2024, à Ouagadougou, une délégation du Conseil du Mouvement sunnite. Conduite par Dr Ahmad SAWADOGO, la délégation est venue présenter la quittance de versement d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA, représentant la part contributive des fidèles de la mosquée sunnite de Karpala.

« C’est suite à l’appel lancé par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dans le cadre de la contribution pour le Fonds de Soutien Patriotique, que les fidèles de notre mosquée ont décidé de se mobiliser pour jouer leur partition.

C’est ainsi que nous avons pu réunir un montant de deux millions (2 000 000) de F CFA, visant à soutenir et surtout encourager nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et nos Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) qui se battent pour la libération de notre pays », a déclaré Dr Ahmad SAWADOGO. Dans cette lutte contre les forces du mal, Dr Ahmad SAWADOGO appelle chaque Burkinabè à être un VDP à sa manière.

« Nous sommes des VDP à travers notre contribution financière et ce geste témoigne de notre engagement aux cotés des Forces combattantes et notre désir ardent de voir le retour de la paix sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il indiqué.

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, a remercié et surtout félicité la délégation du Conseil du Mouvement sunnite pour son acte combien louable et fort appréciable.

Source : DCRP/MATDS

