Cinéma : Les techniciens derrière la caméra seront à l’honneur les 20 et 21 décembre à Ouagadougou

Les techniciens du cinéma et de l’audiovisuel du Burkina Faso et des pays d’Amérique latine seront à l’honneur les 20 et le 21 décembre 2024 au CENASA, à travers la troisième édition de la nuit des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel. Cette cérémonie de récompense entend mettre en lumière le mérite des talents qui, derrière la caméra, abattent non seulement un travail remarquable mais aussi contribuent à la réussite de la production d’un film. L’annonce de cet événement a été faite le vendredi 8 novembre 2024, à Ouagadougou.

La qualité d’une œuvre cinématographique diffusée en salle ou à la télévision repose sur un travail d’équipe. Pourtant le secteur ne se limite pas qu’aux personnalités qui passent à l’écran. L’industrie cinématographique regorge d’une panoplie de main-d’œuvre, pas toujours prise en compte lors des concours ou cérémonies de distinction notamment les techniciens de l’audiovisuel.

Fort de ce constat, l’association des techniciens du cinéma du Burkina Faso et l’association nouvel horizon tiennent la 3ème édition de la nuit du technicien du cinéma et de l’audiovisuel le 21 décembre 2024. L’accent sera mis sur la gent féminine, selon Amado Bandé, promoteur de l’événement. D’où le thème « La représentativité de la femme technicienne dans notre industrie cinématographique : Défi, réussite et perspectives ».

« La nuit du technicien est une nuit pour rendre hommage à ceux qui sont derrière la caméra et qui sont peu vus lors des cérémonies de récompense. Nous, on a décidé de les mettre en lumière comme vous savez, ce sont des gens qui abattent un travail formidable. Chaque image que nous voyons dans nos écran est l’œuvre d’un travail d’équipe. Ce sont ces hommes là qui travaillent nuit et jour pour que nous puissions avoir ces images », a justifié Amado Bandé.

Pour ce faire, le 20 décembre, il est prévu des master-class, des panels, des partages d’expérience par les hommes du métier, le tout couronné par la nuit en question le 21 décembre 2024 au CENASA. Aussi le choix d’associer les films latinos est une façon pour le promoteur de permettre aux films du pays des hommes intègres de voyager dans ces pays.

A cet effet, l’ambassade de Cuba au Burkina Faso a abrité la cérémonie d’annonce de cette édition. Elle a accepté associer son image à l’événement au regard de la similitude des films burkinabè à ceux des Latinos, selon l’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro.

« Nous sommes toujours prêts à accompagner la culture spécialement le cinéma au Burkina Faso parce que nous avons beaucoup de ressemblances. C’est très important d’ouvrir cette voie de partage avec d’autres pays», a-t-elle affirmé.

Bakary Koné, chargé de mission au ministère en charge de la culture, a représenté le ministre à cette conférence de presse. Il a également salué la pertinence de cette initiative.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

