Disparition de Maître Titinga PACÉRÉ : Le Président du Faso salue la mémoire d’un grand défenseur de la culture et des savoirs endogènes

« C’est avec une grande affliction que j’ai appris le décès du doyen des avocats du Burkina Faso et Trésor Humain Vivant, Me Frédéric Titinga PACÉRÉ.

Avocat, homme de culture et de lettres, Naaba Panantougri de Manéga, Me Frédéric Titinga PACÉRÉ a toujours répondu à l’appel de la patrie.

Premier avocat burkinabè et premier bâtonnier, il a contribué à bâtir notre système judiciaire et former de nombreux magistrats et avocats.

En ces circonstances douloureuses, je m’incline devant la mémoire de ce grand Homme bien ancré dans la tradition et fervent défenseur de la culture, qui s’est toujours battu pour valoriser les savoirs endogènes et promouvoir les valeurs traditionnelles.

Je présente mes condoléances à sa famille biologique, au barreau et au monde de la culture. »

S.E. le Capitaine Ibrahim TRAORÉ,

Président du Faso, Chef de l’État

