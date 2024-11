Tournoi Inter-rédactions (TIR 2024) : La presse audiovisuelle privée championne face à la presse écrite privée

publicite

Le Tournoi Inter-rédactions (TIR) s’est joué dans la soirée du vendredi 8 novembre 2024, à Ouagadougou. La presse audiovisuelle privée, sur les quatre équipes en lice, s’est une fois de plus adjugée le trophée grâce à sa victoire aux tirs aux buts devant la presse écrite privée (1-0).

Les rideaux de la 17e édition du Tournoi Inter-Rédactions (TIR) se sont refermés. Quatre équipes (RTB, Editions Sidwaya, presse audiovisuelle privée et la presse écrite privée) ont pris part à cette édition 2024 du TIR. Comme l’édition précédente c’est bien la presse audiovisuelle privée, tentante du titre qui s’est encore emparé du trophée devant la presse écrite privée.

En effet, après les phases éliminatoires, la finale a mis aux prises ses deux équipes. Une finale corsée qui n’a pas vu ces équipes se neutraliser après les deux fois 20 minutes. Il a fallu en venir aux tirs aux buts pour les départager. Une séance que l’équipe de la presse audiovisuelle privée a remportée avec la plus petite des marges (1-0), grâce à la patte réussite de Harouna Linglingué.

Selon le capitaine de l’équipe championne, Luc Pagbelguem de la télévision BF1, cette victoire est le fruit des entraînements réguliers de l’équipe. « Cette équipe de l’audiovisuel on se retrouve chaque mardi et chaque samedi au stade municipal pour les entraînements. On est déjà en jambe. L’avantage c’est qu’on se connait tous donc il suffisait de jouer sur ça. L’adversaire était de taille mais nous on était prêt», a fait savoir Luc Pagbelguem.

Le ministre d’État en charge de la Communication Jean Emmanuel Ouédraogo, patron de l’édition a salué l’engouement suscité autour de ce tournoi entre acteurs de la presse nationale. « Au-delà de la compétition c’est une soirée de convivialité. C’est le lieu pour moi de féliciter l’équipe d’organisation», a félicité le ministre.

La tenue de cette édition n’était pas évidente, à écouter le promoteur Sékou Ahmed Diarra. « Je suis comblé parce que ce n’était pas évident. Merci à tous ceux qui nous ont compris et ont accepté accompagner l’édition », a-t-il dit.

La compétition s’est déroulée sous le format d’un mini championnat débuté en demi-finale dans l’après-midi. Le vainqueur de ce tournoi est reparti avec le trophée, un jeu de maillots et la somme de 100 000 F CFA. Les quatre autres équipes sont repartes chacune avec un jeu de maillots et également la somme de 100 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

