Burkina Faso : L’ONEA reconnait le mérite de ses acteurs passés et présents

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a reconnu le mérite de ses travailleurs le vendredi 08 novembre 2024. Au total, 63 retraités ont été célébrés. La performance de 26 agents et de 4 unités organisationnelles a également été reconnue. Les travailleurs de l’ONEA ont, par ailleurs, cotisé la somme de 3 519 000 F CFA pour soutenir le fonds de soutien patriotique.

C’est par un match amical de gala opposant l’Association des Femmes de l’ONEA et le comité de direction que s’est ouverte la cérémonie. Les femmes de l’ONEA n’ont pas hésité à infliger une lourde défaite aux hommes par un score de 5 buts à 1. Après cela, s’en est suivie la remise des trophées et des attestations aux agents actuels de l’ONEA ainsi qu’aux retraités de l’année 2022 et 2023.

La cérémonie de reconnaissance du mérite des agents est une première pour l’ONEA. Par cet acte, l’ONEA veut célébrer ses collaborateurs retraités, mais aussi, reconnaitre le mérite des travailleurs actuels et la performance des unités organisationnelles.

« A travers cette cérémonie, nous rendons hommage aux ainés qui ont marqué I’ONEA. Chacun de vous, dans la fonction qu’il occupait a permis à l’ONEA de rayonner et a contribué au bien-être des populations du Burkina. Votre professionnalisme et votre engagement ont permis à l’office d’engranger des résultats durables et cela mérite d’être salué…

Je ne peux passer sous silence la contribution des collaborateurs qui s’investissent pour pérenniser les acquis des devanciers dans un contexte marqué par de nombreux défis. Cet évènement marque une étape importante dans la culture d’entreprise de l’ONEA », a expliqué Flandion Idrissa Sourabié, directeur général de l’ONEA.

Le directeur des ressources humaines de l’ONEA, Seny Zabré, a fait savoir que ce sont au total 63 retraités qui ont été célébrés. La performance de 26 agents et 4 unités organisationnelles a également été reconnue.

« Le choix des meilleurs agents par direction a été fait sur la base du critère de la performance individuelle. Le choix du meilleur centre, de la meilleure station, la meilleure agence, du centre résilient a été fait sur la base de critères objectifs habituellement utilisé à l’ONEA pour mesurer la performance des unités organisationnelles.

Le choix des collaborateurs à décorer à travers les médailles d’or, argent et bronze sur la base de l’ancienneté et de la performance des cinq dernières années. Nous avons aussi mis en exergue la question du genre féminin à travers la reconnaissance des meilleures performances féminines », a-t-il détaillé.

Abdoul Kader Belemviré, chef de centre des regroupements de l’ONEA à Fada N’Gourma, est l’un des meilleurs agents de l’année 2023. Se trouvant dans une zone à fort défi sécuritaire, il a laissé entendre qu’avec son équipe, ils ont fortement été appuyés par les forces de défense et de sécurité afin d’atteindre les bons résultats aujourd’hui reconnus.

« Le contexte est très difficile parce que lorsqu’on regarde la situation géographique de ces centres tels que Bogandé, Gayeri, Diapaga, Kompienga et Pama, ce sont des zones, forcément, lorsque nous voulons agir, on ne peut pas utiliser la voie terrestre.

La majeure partie du temps, c’était en collaboration avec les forces armées. C’est grâce à l’appui de l’armée qu’on arrive à ravitailler ces centres, à faire fonctionner ces centres, malgré nos difficultés, souvent liées au contexte sécuritaire », a témoigné Sieur Belemviré. Outre ces différentes distinctions, des médailles d’honneur ont été attribuées à deux associations et une à titre posthume.

Situation du pays oblige, les travailleurs de l’ONEA ont cotisé la somme de 3 519 000 F CFA pour soutenir le fonds de soutien patriotique.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

