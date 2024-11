Disparition de Me Pacéré : Le gouvernement burkinabè salue « la mémoire d’une figure emblématique de la culture burkinabè et de l’Afrique »

Ceci est un communiqué du gouvernement burkinabè à la suite de l’annonce du décès de Maître Titinga Frédéric PACÉRÉ.

Le Gouvernement a appris avec une profonde tristesse le décès de Maître Titinga Frédéric PACÉRÉ, avocat émérite, Homme de lettres, de culture et des arts, Trésor Humain Vivant, survenu à Ouagadougou ce vendredi 08 novembre 2024.

Le Gouvernement salue la mémoire d’une figure emblématique de la culture burkinabè et de l’Afrique qui a marqué de son empreinte le monde judiciaire, littéraire et artistique. Par l’immensité de son œuvre, il a non seulement contribué à l’édification du droit et de la justice dans notre pays et sur le continent, mais aussi à l’enrichissement du patrimoine culturel national et à la reconnaissance des expressions artistiques africaines.

Fidèle à son engagement pour la défense des valeurs humaines et sociales, Maître PACÉRÉ a su incarner un modèle d’intégrité, de sagesse et de résilience. Son parcours et sa vie, exceptionnels à bien des égards, sont le témoignage d’une passion profonde pour la transmission du savoir et le respect de notre héritage culturel. Trésor Humain Vivant, il a consacré sa vie à la préservation et à la valorisation de l’art et de la culture du Burkina Faso, avec un regard toujours tourné vers l’avenir, tout en honorant les racines profondes de notre histoire.

Le Gouvernement présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches, à la grande famille des avocats et du monde judiciaire ainsi qu’à toute la communauté culturelle et artistique du Burkina Faso. La perte de Maître PACÉRÉ laisse un vide immense, mais son héritage continuera de guider les générations futures. Que l’âme de l’illustre disparu repose en paix dans la terre de culture et de tradition à laquelle il a consacré sa vie.

