Coopération Burkina Faso-Chine : La municipalité de Shanghaï fait don d’équipements à des personnes vulnérables

La municipalité de Shanghaï, en collaboration avec les Fondations « Fosun » et « Soong Ching Ling » de Shanghaï, a fait don de kits solaires et de bouteilles filtrantes lumineuses à des personnes vulnérables du Burkina Faso au travers du ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale. La remise symbolique est intervenue dans la soirée du vendredi 6 décembre 2024, à Ouagadougou.

300 kits solaires et 500 bouteilles filtrantes lumineuses. Ainsi se compose le don de la municipalité de Shanghaï, en collaboration avec les Fondations « Fosun » et « Soong Ching Ling » de Shanghaï aux pensionnaires des Centres d’éducation et de formation professionnelle (CEFP) de Gampèla, de Fada N’Gourma et de Ouagadougou.

Chen Jing, le Vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire municipal de Shanghaï, s’est réjoui de ce que les bouteilles filtrantes lumineuses vont aider 500 enfants au Burkina Faso à avoir accès à l’eau potable et un éclairage plus pratique.

Quant aux kits solaires, il a laissé entendre qu’ils pourraient atténuer efficacement le problème de la pénurie d’électricité et permettre aux enfants de poursuivre leurs études dans la soirée. Pour Chen Jing, ce don est un signe d’amitié et de solidarité envers le peuple burkinabè. Les donateurs, a-t-il expliqué, entendent améliorer les conditions de vie du peuple burkinabè.

Pour Soumèla Sakho, Directeur de cabinet représentant la ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, ce don, qui est la matérialisation de la solidarité agissante du peuple frère de Chine, est symbolique à plus d’un titre.

« Il traduit l’excellence des relations d’amitié entre nos deux peuples. Il vient renforcer l’engagement et la volonté de la République populaire de Chine d’accompagner notre pays dans la réponse à la situation humanitaire », a-t-il déclaré.

Il a alors traduit la reconnaissance et la gratitude du gouvernement burkinabè au peuple chinois et à ses plus hautes autorités pour ce énième geste. « Merci aux autorités de la municipalité de Shanghaï et aux Fondations et entreprises qui ont contribué à la réalisation de ce don », a-t-il indiqué, rassurant que le don destiné sera utilisé à bon escient.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

