Transformation de tomate : Le Président du Faso inaugurera l’usine de Yako

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, va procéder, le lundi 16 décembre 2024 à Yako dans la région du Nord, à l’inauguration de l’usine de transformation de tomate dénommée Société Faso tomate (SOFATO).

La suite après cette publicité

La Société Faso tomate est une initiative de la Société coopérative avec Conseil d’administration (SCOOP-CA) « Bâtir l’avenir ». Cette unité de production, de transformation et de commercialisation de la tomate en produits dérivés est financée grâce à l’actionnariat populaire.

Le coût global d’investissement de SOFATO s’élève à 5 650 277 700 FCFA et son opérationnalisation va générer 1 007 emplois directs et plus de 1 500 emplois indirects. L’usine est bâtie sur une superficie de 1 ha et a une capacité de traitement de 100 tonnes de tomate par jour.

Initié depuis plus de 4 ans, le projet de réalisation de cette unité industrielle a connu une accélération avec l’accompagnement du gouvernement de la Transition. En effet, c’est avec la volonté affichée du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE de soutenir les initiatives endogènes de développement, que cette deuxième usine de transformation de tomate va ouvrir ses portes après celle de Bobo-Dioulasso.

Lire aussi 👉 Société coopérative : Bientôt des concentrés de tomate made in Burkina Faso

L’objectif des promoteurs est d’optimiser la chaîne de valeur de la tomate et de contribuer à l’industrialisation du Burkina Faso à travers la transformation de nos matières premières.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite