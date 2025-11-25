Les autorités de la région du Nakambé disent non à la contrefaçon des produits « ONGA » et oui à la protection des consommateurs

Partage

Plus de cent vingt (120) cartons de produits marqués « ONCA » ont été incinérés le samedi 22 novembre 2025 à Tenkodogo, dans la région du Nakambé.

L’incinération des cartons de produits contrefaits marqués « ONCA » est intervenue après une minutieuse enquête menée de concert entre les Tribunaux de grande instance (TGI) de Koupèla et de Tenkodogo, la brigade territoriale de la gendarmerie de Cinkansé et la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF).

Falalou Namoano, Substitut du Procureur du Faso, près le Tribunal de grande instance (TGI) de Tenkodogo, a en effet expliqué que leur parquet a été saisi d’une plainte courant juillet 2025 par la société PROMASIDOR IP Holdings Limited (société titulaire de la marque ONGA) contre X pour contrefaçon.

A leur tour, a-t-il poursuivi, une enquête a été ouverte en donnant instructions fermes à la Brigade territoriale de gendarmerie de Cinkansé. « A l’issue de l’enquête, nous avons décelé un réseau composé de Burkinabè et de Togolais, dont le cerveau est actuellement à Lomé, au Togo », a-t-il indiqué.

Les Burkinabè interpellés, a fait savoir Falalou Namoano, résident respectivement à Cinkansé et à Pouytenga. Foi du Substitut, les mis en cause ont tous reconnu les faits de complicité de contrefaçon au regard de leur rôle d’écouler les produits contrefaits sur le marché burkinabè.

Un appel à la vigilance et à la collaboration des populations

Cet acte d’incinération, a par ailleurs déclaré M. Namoano, est un message de fermeté que le parquet de Tenkodogo voulait envoyer à tous ceux qui, au mépris de nos textes et lois, au mépris de la santé de nos populations et au mépris de notre contexte sécuritaire particulier, s’adonnent à ces pratiques de fraude, de contrebande, de contrefaçons pour leurs intérêts personnels.

« Nous sommes là pour veiller au grain, et chaque fois que ces actes seront commis, nous allons réprimer conformément à la loi. C’est un message de mise en garde à ces personnes de revenir à la raison. C’est aussi un message d’interpellation à la population pour qu’elle soit vigilante », a-t-il souligné.

Alidou Ouédraogo, directeur régional en charge du commerce du Nakambé, a emboité le pas au Substitut du Procureur en appelant la population à la vigilance, surtout à la collaboration.

« La marque ONGA, régulièrement enregistrée, a satisfait à tous les besoins de qualité. Mais le produit ‘’ONCA’’, qui est la marque contrefaite, nous ne sommes pas sûrs que ce propriétaire puisse prendre les mécanismes nécessaires pour garantir la qualité de ce produit », a-t-il insisté.

Dans la même logique, Kalifassoro Sanou, chef de la brigade mobile des douanes de Tenkodogo interpelle ses collègues qui sont sur le terrain à « être plus vigilants dans les contrôles pour pouvoir détecter ces marchandises contrefaites qui portent préjudices à l’économie nationale ».

C’est ainsi qu’il lance un appel à la population à dénoncer les actes de contrefaçon et de contrebande à l’administration douanière.