Afrique du Sud : Kemi Seba maintenu en détention jusqu’au 14 juillet

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Kemi Seba

L’activiste panafricaniste Kemi Seba restera en détention en Afrique du Sud au moins jusqu’au 14 juillet 2026. La justice sud-africaine a rejeté, le jeudi 18 juin 2026, sa demande de remise en liberté sous caution, estimant qu’il existait un risque de fuite, rapporte Africanews.

Pour le moment, la procédure judiciaire porte principalement sur des questions liées à l’immigration. Détenteur d’un passeport diplomatique nigérien, Kemi Seba, de son vrai nom Gilles Robert Capo Chichi, ainsi que son fils, avaient été interpellés le 13 avril 2026 alors qu’ils tentaient de quitter l’Afrique du Sud en direction du Zimbabwe avec des visas arrivés à expiration.

Lire également 👉Kemi Seba : « Je suis venu dire que le Burkina et l’Afrique seront le tombeau de l’impérialisme »

Les circonstances de ce déplacement vers le Zimbabwe suscitent également l’intérêt des juges. L’enquête s’intéresse notamment au rôle présumé d’un ressortissant sud-africain, François Van der Merwe, soupçonné d’avoir apporté une assistance logistique à l’activiste.

L’audience du 14 juillet sera déterminante pour la suite de cette affaire, qui mêle questions migratoires et procédure d’extradition internationale.

 
     
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