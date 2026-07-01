Éducation en situation d’urgence au Burkina Faso : Des enfants réintégrés au système scolaire grâce à Save the Children International et ses collaborateurs

Save the Children International Burkina Faso, en collaboration avec le Cluster Éducation et les partenaires étatiques, a organisé un atelier bilan du projet « People Postcode Lottery (PPL) 2025 » ou projet de localisation pour l’éducation en situation d’urgence. La cérémonie officielle d’ouverture dudit atelier a eu lieu ce mercredi 1er juillet 2026 à Ouagadougou.

L’atelier bilan du projet People Postcode Lottery (PPL) 2025, prévu se tenir du 1er au 3 juillet 2026, selon le camarade Fabrice Paré, Directeur du développement des programmes et qualité de Save the Children International Burkina Faso, constitue une étape importante du processus du projet.

« Il nous offre l’occasion de dresser un bilan objectif des résultats obtenus, d’apprécier les progrès réalisés au regard des objectifs fixés, de mettre en lumière les bonnes pratiques développées tout au long de la mise en œuvre et d’identifier les défis qui subsistent », a-t-il informé.

Nos échanges, a-t-il également fait savoir, permettront de capitaliser les enseignements tirés de cette expérience et de formuler des recommandations concrètes afin d’améliorer les futures initiatives de localisation dans le secteur de l’éducation en situation d’urgence.

L’objectif donc de l’atelier, a-t-il souligné, est de renforcer davantage l’efficacité, la qualité, la redevabilité et l’impact de nos interventions au profit des enfants et des communautés les plus vulnérables.

La camarade Angeline Dombwa Neya, co-Coordonnatrice du cluster éducation au niveau national, rappelant la contribution de l’entité au projet, a indiqué que le cluster éducation a été partie prenante depuis la conception. Elle a aussi laissé entendre que le projet leur a permis de renforcer le volet localisation dans le secteur de l’éducation au Burkina Faso.

« Nous saluons la phase 1 du projet, qui a permis aux enfants affectés par la crise de pouvoir réintégrer le système scolaire à travers les réalisations qui ont été faites, notamment les espaces temporaires d’apprentissage, les dotations en kits scolaires », a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est un projet qui a permis dans les régions ciblées (Kadiogo, Yaadga, Koulsé, Goulmou, Tapoa, Bankui) de renforcer les capacités d’accueil.

La camarade Carole Meda, Project Manager du projet de localisation pour l’éducation en situation d’urgence, n’a pas passé sous silence la bonne collaboration qu’il y a eu entre les différentes parties prenantes au projet. Ce qui a alors permis, dit-elle, de réaliser plusieurs formations qui ont touché toutes les questions en lien avec l’éducation en situation d’urgence et les nouvelles réformes initiées au cours de l’année 2026.

A côté de cela, a poursuivi la camarade, nous avons accompagné les différents programmes des cluster au niveau régionaux. Les enfants, également, ont bénéficié de ce projet à travers diverses formations à leur endroit.

« Le projet s’est en réalité déroulé en deux phases…Après la seconde phase, il n’y a, à priori, pas de 3e phase, mais Save the Children International, qui est investie dans le secteur de l’éducation, continue à appuyer ledit secteur », a-t-elle affirmé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24