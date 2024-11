Éducation : Save the Children International Burkina Faso offre 31.700 kits scolaires à des Élèves Déplacés Internes

publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude à la journée internationale des droits de l’enfant, l’ONG Save the Children International Burkina Faso a mis à la disposition des autorités burkinabè environ 31 700 kits scolaires d’une valeur de 221 millions 900 milles Francs CFA. Ces kits sont destinés à des élèves déplacés internes (EDI) de six régions du Burkina Faso dont le Centre, le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun, le Sahel et les Cascades. L’objectif de ce geste est de soulager ces élèves et leur permettre de prendre ou reprendre le chemin de l’école.

La suite après cette publicité

Dans sa mission quotidienne de s’investir pour le bien-être des enfants dans le monde entier en général et au Burkina Faso en particulier, l’ONG Save The Children International mène des activités pour un tant soit peu soulager les enfants vulnérables.

Après plusieurs années d’intervention, elle poursuit cette mission au pays des Hommes intègres. Elle l’a réitérée le mardi 19 novembre 2024 en offrant 31 700 kits scolaires aux Enfants Déplacés Internes (EDI) de six régions au Burkina Faso.

Ce geste vise, selon Parfait Coulidiaty au nom, du Directeur pays de Save the Children International, à accompagner les enfants sur le chemin de l’école. «C’est avec un plaisir inégalé que Save the Children offre ce matériel scolaire, j’en suis persuadé, qu’il accompagnera les enfants bénéficiaires à réussir leur année scolaire. Nous savons que les besoins restent énormes, mais cette contribution jouera sa participation dans l’appui aux enfants», a dit Parfait Coulidiaty.

Ce don a été réceptionné par le représentant du ministre en charge de l’enseignement de base, Dr Hatimi Demé. Il a, à son tour reconnu le rôle « crucial » qu’il va jouer dans l’amélioration du système éducatif national.

« Le fait de venir soutenir les personnes déplacées internes qui sont toujours accompagnés des enfants est à saluer. Et ces enfants, nous avons ce droit de leur donner une éducation. Pour nous, c’est un accompagnement de taille et nous remercions Save The Children International », a salué Dr Hatimi Demé.

Ces mêmes remerciements ont raisonné dans la bouche des parents de ces enfants. Boukaré Diallo en leurs noms a dit être dans une immense joie même s’il a reconnu que le travail qui reste à faire est énorme. « Nous sommes très contents, on ne peut pas l’exprimer avec des mots.

Ces enfants, ce sont nos enfants, donc on ne peut pas les oublier. Nous prions juste que cela continue. D’ailleurs nous avons besoin d’un château d’eau parce que les enfants sont nombreux et c’est souvent difficile le ravitaillement», a fait savoir Boukaré Diallo.

Le don entre dans le plan de réponse aux urgences humanitaires de l’ONG. Sa remise a été accompagnée d’un don symbolique de 59 salles de classes dans ces régions concernées. Pour la remise symbolique, c’est l’école Kamboinsé C qui l’a accueillie en réceptionnant 2 200 kits.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite