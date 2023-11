Arrondissement 9 de Ouaga : L’ONG Save The Children Burkina Faso fait don de 4 000 kits scolaires et 500 kits de protection aux élèves déplacés internes

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Save The Children international Burkina Faso a fait don de 4 000 kits scolaires et 500 kits de protection au Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) au profit des élèves déplacés internes de l’arrondissement 09 de Ouagadougou. La remise symbolique officielle dudit don est intervenue ce vendredi 10 novembre 2023, à Ouagadougou.

Ce don de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Save the Children international Burkina Faso fait partie des 19 000 kits scolaires et des 500 kits de protection que l’organisation a acquis à travers son plan de réponse aux urgences humanitaires et son objectif stratégique sur la continuité de l’éducation des enfants en situation d’urgence.

Serge Andriamandimby, Directeur pays de Save The Children international Burkina Faso, a dit toute la joie de son organisation. « Les kits, ce sont des sacs d’école avec des cahiers, des stylos, des crayons ; et des kits de protection, qui sont destinés aux filles », a-t-il détaillé le contenu du don.

Conscient de ce que ledit don n’est qu’une contribution, il a appelé les différents acteurs engagés pour la promotion de l’éducation à s’investir davantage afin qu’au Burkina Faso, « plus jamais aucun enfant en âge d’aller à l’école ne soit déscolarisé ou en manque du matériel scolaire minimum ».

Sévérin Sanou, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 9 de Ouagadougou, s’est réjoui du don. « Ce don que nous réceptionnons aujourd’hui permettra à des milliers d’enfants de regagner le chemin de l’école avec du matériel pédagogique à même de leur garantir un bon apprentissage », a-t-il dit en sus, espérant que d’autres partenaires emboîtent le pas à l’ONG Save the Children international Burkina Faso.

Sentiment de soulagement pour le ministère de l’éducation nationale. « C’est avec un réel soulagement que le ministère reçoit le don de Save the Children au profit des élèves déplacés internes », a déclaré Lucien Hien, Conseiller technique, représentant le ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Avec ce don, a-t-il poursuivi, les élèves déplacés internes vont désormais se considérer en situation d’apprentissage.

Pour rappel, six régions sont concernées par ces 19 000 kits scolaires et 500 kits de protection d’une valeur totale de plus de 154 millions de F CFA. Ce sont les régions du Nord (4000 kits scolaires), du Centre-Nord (2000 kits scolaires), du Sahel (5000 kits scolaires), de la Boucle du Mouhoun (2000 kits scolaires), du Centre (4000 kits scolaires) et du Plateau-central (2000 kits scolaires).

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

