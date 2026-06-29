Mali : L’armée intensifie la pression sur les groupes terroristes, le Sahel confirme sa montée en puissance

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leur offensive contre les groupes armés terroristes, illustrant la nouvelle dynamique sécuritaire observée au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Dans un communiqué publié le 28 juin 2026, l’État-major général des Armées du Mali annonce plusieurs opérations aériennes menées avec succès dans les régions de Douentza et de Mopti.

Selon l’armée malienne, des renseignements précis ont permis de localiser une importante réunion de dirigeants de groupes armés terroristes à Boulkessi, dans la région de Douentza.

Après une phase de surveillance et de confirmation des informations, deux frappes de précision ont été exécutées, entraînant la neutralisation de plusieurs chefs terroristes ainsi que la destruction de moyens logistiques. Des missions de reconnaissance sont toujours en cours afin d’évaluer l’ensemble des résultats.

Le même jour, une colonne de combattants à motos, qui préparait une embuscade contre une escorte de carburant des FAMa entre Dioumara et Ouelessebougou, a également été détectée puis ciblée avec succès par les vecteurs aériens. Une autre frappe a, par ailleurs, détruit une base de repli terroriste située à l’est de Batouma, dans la région de Mopti.

Ces nouvelles opérations s’inscrivent dans une série de succès enregistrés ces derniers mois par les armées des pays de l’AES. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les forces de défense multiplient les offensives coordonnées contre les groupes terroristes, avec des résultats qui traduisent un renforcement des capacités opérationnelles, du renseignement et de la coopération régionale.

En félicitant les FAMa pour leur professionnalisme et leur engagement, le Chef d’État-major général des Armées du Mali a réaffirmé la détermination des forces maliennes à poursuivre les groupes armés terroristes « jusque dans leurs derniers retranchements » sur toute l’étendue du territoire national.

Une déclaration qui témoigne de la volonté des États du Sahel de maintenir la pression militaire afin de consolider les acquis sécuritaires et de restaurer durablement la stabilité dans la région.