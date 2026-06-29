Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du lundi 29 Juin 2026

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🎉 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nekre » 🎉

📅 Résultats du tirage du lundi 29 juin 2026
🎫 Tirage N° 2026/077

🏆 Numéros gagnants :
🍀 65 – 54 – 56 – 64 – 04

✨ Chaque tirage est une nouvelle opportunité de tenter votre chance… Et si c’était votre tour aujourd’hui ? 🤩💰

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🚶‍♂️ Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants agréés.

🍀 Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 💚💛❤️

🔞 Jeu interdit aux moins de 18 ans.
🎯 Jouez de manière responsable.

 
     
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