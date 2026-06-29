Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du lundi 29 Juin 2026
🎉 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nekre » 🎉
📅 Résultats du tirage du lundi 29 juin 2026
🎫 Tirage N° 2026/077
🏆 Numéros gagnants :
🍀 65 – 54 – 56 – 64 – 04
✨ Chaque tirage est une nouvelle opportunité de tenter votre chance… Et si c’était votre tour aujourd’hui ? 🤩💰
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🍀 Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 💚💛❤️
🔞 Jeu interdit aux moins de 18 ans.
🎯 Jouez de manière responsable.