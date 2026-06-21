La Brigade Laabal en croisade contre l’insalubrité urbaine à Ouagadougou  

Dans le cadre de sa mission de régulation sociale et de promotion du civisme urbain, la Brigade Laabal a mené une opération d’envergure dans un quartier de la Capitale burkinabè. L’intervention fait suite à des dénonciations de riverains faisant état de pratiques d’insalubrité jugées préoccupantes et susceptibles de menacer la santé publique.

Dès leur arrivée sur le terrain, les agents ont privilégié une approche de sensibilisation à l’endroit des habitants et des membres d’une association locale. Ils ont dénoncé la stagnation des eaux usées ainsi que l’accumulation de déchets dans certaines zones, des conditions favorables à la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme.

Les agents ont insisté sur la responsabilité individuelle et collective en matière d’hygiène, rappelant que « la propreté est l’affaire de tous ». Ils ont également fustigé le contraste entre l’attention portée à l’apparence personnelle et la négligence de l’environnement immédiat, notamment les abords des habitations.

Une phase répressive pour faire respecter les règles

Face à la persistance des infractions constatées, la Brigade Laabal a ensuite adopté une posture plus stricte. Un délai de quinze minutes a été accordé aux occupants pour procéder au bouchage des conduits d’évacuation illégaux à l’aide de ciment, ainsi qu’au remblayage des canaux creusés de manière anarchique.

Certains individus ont été interpellés puis conduits par les agents sur le terrain administratif. Leur libération a été conditionnée à l’exécution effective des travaux d’assainissement exigés.

Pour la Brigade Laabal, la salubrité urbaine s’inscrit désormais dans une dynamique de refondation des comportements citoyens. Elle appelle chaque habitant à signaler tout écoulement suspect d’eaux usées et à contribuer activement à la préservation de la santé publique.