Coopération : Les officiels béninois et nigériens en conclave en vue de la réouverture de leur frontière

Les autorités béninoises et nigériennes accélèrent le processus de normalisation de leurs relations dont une étape majeure sera marquée par la réouverture de la frontière entre les deux pays. La dernière visite du nouveau président béninois Romuald Wadagni à Niamey la capitale nigérienne le 2 juin a réchauffé les liens de coopération. Le samedi 20 juin à Cotonou au Bénin, une réunion des comités d’experts conjoints s’est tenue en vue d’une réouverture de la frontière commune.

Le ministre d’État nigérien de la Sécurité, le général Mohamed Toumba, et son homologue béninois chargé de l’Intégration africaine, Adjadi Bakari, ont présidé la réunion de ce 20 juin, entre les comités d’experts béninois et nigériens, au ministère des Affaires étrangères à Cotonou.

Ils avaient autour d’eux, des hauts gradés de l’armée et de la police, ainsi que des responsables des services de renseignement des deux pays.

Aucun sujet tabou au cours de cette réunion. Tous les sujets de discorde et de méfiance ont été mis sur la table des discussions des différents experts répartis en trois groupes de travail : sécurité et défense, diplomatie et juridique, et enfin économie.

La rencontre qui se déroule à huis clos, se poursuit ce dimanche 21 juin 2026 dans l’espoir d’aboutir à des accords relatifs à la défense, à la sécurité, et aux échanges douaniers entre les deux pays.