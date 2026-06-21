Crise diplomatique Kyiv-Varsovie : Zelensky et plusieurs responsables ukrainiens rendent leurs distinctions polonaises

Les relations entre l’Ukraine et la Pologne connaissent un nouvel épisode de tension. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que plusieurs hauts responsables de son gouvernement, ont annoncé le samedi 20 juin 2026 la restitution de leurs distinctions honorifiques polonaises, en réaction à la décision de Varsovie de retirer une décoration accordée au chef de l’État ukrainien, rapporte La Presse Ca.

À l’origine de cette crise diplomatique se trouve une controverse mémorielle liée à l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA). Fin mai, les autorités ukrainiennes ont décidé de donner le nom de cette organisation à une unité militaire.

Une décision qui a suscité une vive réaction en Pologne, où l’UPA est tenue pour responsable de massacres ayant coûté la vie à des dizaines de milliers de civils polonais durant la Seconde Guerre mondiale.

Estimant ce geste inacceptable, le président polonais, Karol Nawrocki, a annoncé le retrait de l’Ordre de l’Aigle blanc, la plus haute distinction polonaise, décernée à Volodymyr Zelensky en 2023 en signe de solidarité face à l’agression russe.

En réponse, le président ukrainien a indiqué avoir retourné cette décoration tout en réaffirmant la volonté de son pays de poursuivre le dialogue avec la Pologne afin d’éviter une détérioration durable des relations bilatérales.

Dans son sillage, plusieurs responsables ukrainiens ont également décidé de restituer leurs distinctions de l’Ordre du mérite de la République de Pologne. Parmi eux figurent le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, le chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, ainsi que l’ambassadeur d’Ukraine en Pologne, Vasyl Bodnar.

Cette montée des tensions suscite des inquiétudes au sein des partenaires européens. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a regretté cette confrontation, estimant qu’elle profitait avant tout à la Russie et affaiblissait l’unité des alliés de l’Ukraine.

Malgré les divergences actuelles, les autorités polonaises assurent que ce différend ne remet pas en cause le soutien stratégique de Varsovie à l’Ukraine dans le contexte de la guerre avec la Russie. Toutefois, la question de la mémoire historique demeure un sujet particulièrement sensible dans les relations entre les deux pays.