Des Jeunes commerçants du Burkina Faso mobilisés pour bâtir une économie patriotique forte

L’Association des jeunes commerçants du Burkina Faso a organisé, le samedi 20 juin 2026 à Ouagadougou, une rencontre nationale placée sous le thème « De la parole à l’action : bâtir une économie patriotique forte au Burkina Faso ». Cette initiative visait à créer un cadre d’échanges entre les acteurs du commerce afin d’identifier les défis du secteur et de réfléchir aux solutions susceptibles de renforcer leur contribution au développement économique national.

Au cœur des discussions figuraient la formalisation des entreprises, le renforcement des capacités des jeunes commerçants et la promotion d’un entrepreneuriat plus structuré.

Selon le président de l’association, Ismaël Sawadogo, cette rencontre traduit la volonté des jeunes commerçants de s’unir autour d’objectifs communs et de construire un cadre permanent de concertation.

« Le but, c’est de s’unir et de créer un cadre de concertation pour voir les différentes difficultés liées au commerce actuel et réfléchir aux solutions que nous pouvons apporter à ces problèmes », a-t-il déclaré.

L’une des principales activités de la rencontre a été une session de formation consacrée à la formalisation des entreprises. Pour les organisateurs, cette démarche est aujourd’hui essentielle dans un environnement économique en constante évolution.

Pour Ismaël Sawadogo, les jeunes commerçants doivent progressivement intégrer le secteur formel afin de bénéficier des opportunités offertes par les marchés publics, les mécanismes de financement et les programmes d’accompagnement.

« Il faut que les acteurs quittent progressivement l’informel pour le formel en obtenant les documents nécessaires à l’exercice de leurs activités. C’est ainsi qu’ils pourront accéder à davantage d’opportunités et contribuer pleinement au développement du Burkina Faso », a-t-il souligné.

Au cours des échanges, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants, notamment les difficultés d’accès aux espaces commerciaux ainsi que les contraintes administratives liées à l’obtention des documents de formalisation.

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Le président de l’association a plaidé pour un accompagnement accru des jeunes entrepreneurs afin de simplifier les procédures et favoriser le développement de leurs activités.

Présent à cette rencontre en tant que patron de la cérémonie, Roland Achille Sow a salué l’initiative et rappelé l’importance de la formalisation dans la pérennité des entreprises.

Selon le président de la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso à Ouagadougou, une entreprise structurée dispose de meilleures perspectives de croissance, d’accès aux financements et de transmission aux générations futures.

« Les statistiques sont alarmantes pratiquement huit entreprises sur dix disparaissent après leur géniteur. La réflexion est simple. Faut-il accepter de mourir après quelques années ou construire des entreprises solides capables de traverser les générations ? », a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de la Chambre de commerce à accompagner toutes les initiatives favorisant la formalisation des activités économiques, un axe majeur de son plan d’action.

À travers cette rencontre, les jeunes commerçants burkinabè ont réaffirmé leur volonté de mieux s’organiser, de renforcer leurs compétences et de jouer pleinement leur rôle dans la construction d’une économie nationale plus forte, plus compétitive et plus résiliente.

Pour les participants, l’avenir du commerce burkinabè passe par une meilleure structuration du secteur, un dialogue permanent entre les acteurs économiques et un accompagnement accru des institutions publiques et consulaires.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24