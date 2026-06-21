Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire tombe en fin de rencontre face à l’Allemagne (2-1)

Le groupe E du Mondial 2026 connaît déjà l’équipe qui franchira l’étape des phases de groupes à partir de ce samedi 20 juin 2026. Les deux leaders jusque-là, l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, ont croisé le fer pour cette affiche au sommet. Le match a finalement tourné en faveur des Allemands sur le score de 2 buts à 1.

Ces deux équipes abordaient la rencontre avec chacune 3 points au compteur. La seule différence se jouait au niveau du goal-average pour la tête du groupe. La pression s’est donc rapidement fait ressentir de part et d’autre, et l’engagement pour décrocher la qualification ne s’est pas fait attendre.

Très tôt dans cette rencontre, ce sont les Allemands qui sont montés au créneau en pressant très haut. Patients, les Ivoiriens ont su éviter les pièges. Les duels se sont principalement disputés au milieu du terrain, même si quelques occasions ont inquiété les Éléphants.

Pour se détacher, sur une action initiée par Amad Diallo, c’est le capitaine Franck Kessié qui s’est retrouvé à la retombée du deuxième ballon pour l’exploiter parfaitement. Il a ainsi ouvert le score à la 30e minute.

Une fois menée, la Mannschaft a joué plus haut, courant après des occasions franches. Mais grâce à la ténacité des Éléphants, la première période s’est soldée sur le score de 1 but à 0.

Au retour des vestiaires, les premières minutes ont montré un nouveau visage des Éléphants. Ils ont beaucoup entrepris et tenté, malheureusement sans succès.

Finalement, les Allemands ont égalisé à la 68e minute grâce à Deniz Undav. Ils ont fini par s’imposer sur le score de 2-1 grâce au doublé de leur premier buteur de la soirée.

Pour l’anecdote, la dernière défaite de la Mannschaft face à une équipe africaine remontait à 1982, contre l’Algérie. Par ailleurs, Manuel Neuer est entré ce soir un peu plus dans l’histoire de la Coupe du monde en disputant son 21e match dans la compétition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24