Semaine de l’environnement et de l’écocitoyenneté : Le gouvernement lance une mobilisation nationale pour la protection de l’environnement

Représentant le ministre d’État, ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, le ministre délégué chargé des Ressources halieutiques et animales, Dr Amadou Dicko, a procédé, ce samedi 27 juin 2026, au quartier Tanghin, à Ouagadougou, au lancement officiel de la Semaine de l’environnement et de l’écocitoyenneté.

Le quartier Tanghin a servi de cadre à cette cérémonie marquant le début d’une semaine consacrée à la sensibilisation et à la promotion des bonnes pratiques environnementales.

À cette occasion, Dr Amadou Dicko ministre délégué en charge des ressources halieutiques et animales a indiqué que, sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement a reçu pour instruction de faire de la protection de l’environnement, de la restauration des terres dégradées, de l’amélioration du cadre de vie et de la transition écologique des priorités de l’action publique.

«Ces orientations visent à concilier le développement économique, la justice sociale et la préservation durable de nos ressources naturelles. Les actions engagées portent notamment sur la restauration des terres, les aménagements paysagers, la gestion durable des déchets et la promotion d’une agriculture résiliente», a-t-il déclaré.

Le ministre délégué a également souligné que l’une des principales innovations de cette année en matière de protection de l’environnement est l’institution de la Semaine de l’environnement et de l’écocitoyenneté.

«En regroupant dans un même cadre, la journée mondiale de l’environnement, la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, les journées de faible émission de carbone et d’autres initiatives nationales, le gouvernement a voulu renforcer la cohérence, la visibilité et l’impact de la mobilisation environnementale», a-t-il ajouté.

Selon Dr Amadou Dicko, cette semaine ne constitue pas une simple célébration, mais une véritable plateforme nationale d’engagement citoyen. «Pendant toute une semaine, notre pays vibrera au rythme des actions de salubrité, des campagnes de sensibilisation, des plantations d’arbres, des aménagements paysagers, des panels scientifiques, des activités éducatives, des initiatives en faveur de l’économie circulaire, de la lutte contre la pollution plastique et de la promotion des faibles émissions de carbone», a-t-il fait savoir.

Revenant sur le thème de cette édition, «L’action climatique et la nécessité de repenser nos systèmes économiques pour un avenir durable», le ministre délégué a estimé qu’il invite les Burkinabè à opérer un changement de paradigme en termes de préservation de l’environnement.

«Il nous invite à promouvoir une économie forte en carbone, créatrice d’emploi vert fondé sur l’innovation, la valorisation des déchets, les énergies renouvelables, la préservation des écosystèmes, une utilisation responsable de nos ressources», a-t-il interpellé.

Pour sa part, le directeur général de l’Environnement et du Cadre de vie, Abdoulaye Bazié, a indiqué que la Semaine de l’environnement et de l’écocitoyenneté se veut un cadre d’échanges sur les questions environnementales.

Elle servira également à mettre en place des cellules environnementales et d’écocitoyenneté qui agiront comme des relais au sein des communautés pour la promotion des thématiques liées à la protection de l’environnement.

W.S

Burkina24