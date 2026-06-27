ISTIC : Vincent Savadogo décroche son diplôme avec la mention Très bien

Le stagiaire en journalisme de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), Vincent Savadogo, a brillamment soutenu sa production de fin de cycle. Avec une note de 17/20, il obtient la mention Très Bien grâce à un grand reportage consacré à l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) et à la Société burkinabè de tomates (SOBTO).

Le talent et la rigueur de Vincent Savadogo ont été récompensés lors de sa soutenance de fin de cycle pour l’obtention du diplôme d’Assistant en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication, option Journalisme Télé.

Son travail, intitulé « Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) : SOBTO, visage réel de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire au Burkina Faso », met en lumière le modèle de développement porté par l’APEC à travers la SOBTO, première unité industrielle issue de l’actionnariat populaire.

À travers une approche journalistique mêlant enquêtes de terrain, témoignages et analyses, le jeune journaliste retrace les retombées économiques et sociales de cette initiative sur les producteurs, les travailleurs et les souscripteurs.

Cette distinction avec la mention Très Bien confirme l’engagement de Vincent Savadogo en faveur d’un journalisme de qualité, capable de valoriser les initiatives nationales de développement. Une réussite qui ouvre une nouvelle étape dans son parcours professionnel au service de l’information et du développement du Burkina Faso.