APEC : La région des Tannounya désigne ses représentants

Les souscripteurs de l’Actionnariat populaire pour l’entrepreneuriat communautaire (APEC) de la région des Tannounya se sont réunis, le jeudi 26 juin 2026 à Banfora, pour élire leurs délégués régionaux. Cette assemblée a également permis aux responsables de l’APEC de faire le point des avancées de l’initiative présidentielle et d’inviter les populations à renforcer leur adhésion à ce modèle d’entrepreneuriat communautaire.

L’assemblée régionale de la Société coopérative avec conseil d’administration de l’Actionnariat populaire pour l’entrepreneuriat communautaire (SCOOP-CA APEC) s’est tenue à Banfora en présence des autorités administratives, des responsables de l’APEC et de nombreux souscripteurs.

À l’ouverture des travaux, le Gouverneur de la région des Tannounya, le Camarade Patrice Yeye, a salué une forte mobilisation des populations autour de cette initiative qu’il a qualifiée de « puissante levée de mobilisation citoyenne au service du développement économique et social ». Il a exhorté les participants à faire preuve de responsabilité, de discipline et de patriotisme afin de garantir la transparence du processus électoral.

Le Gouverneur a également rappelé que la région compte désormais plus de 7 000 souscripteurs ayant mobilisé plus de 271 millions de francs CFA, ce qui place les Tannounya au huitième rang national. Un résultat encourageant qui, selon lui, doit être consolidé par une mobilisation encore plus importante afin d’accompagner la dynamique d’industrialisation du pays et de favoriser la création d’emplois durables.

L’APEC mise sur l’entrepreneuriat communautaire

Le Directeur général de l’APEC, le Camarade Karim Traoré, est revenu sur les fondements du modèle économique porté par l’institution. Il a expliqué que l’entrepreneuriat communautaire se distingue de l’approche libérale classique en plaçant les populations au cœur du développement économique.

Selon lui, cette vision vise à lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, à renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso et à contribuer à la consolidation de la paix.

Les délégués régionaux élus auront notamment pour mission de servir de relais entre les souscripteurs et la direction de l’APEC, de promouvoir la souscription de nouveaux actionnaires et de formuler des propositions pour la mise en œuvre de nouveaux projets.

Le Directeur général a par ailleurs cité plusieurs avancées déjà enregistrées, notamment la réalisation de l’usine de double concentré de tomates de la SOBTO à Bobo-Dioulasso ainsi que l’identification du site devant accueillir la future usine de transformation de piment dans la région des Tannounya.

Tchendou Bintou Djamila Traoré élue déléguée régionale

L’élection s’est déroulée dans un climat apaisé et transparent, le carnet de membre faisant office de bulletin de vote. Trois candidats étaient en lice.

À l’issue du scrutin, la Camarade Tchendou Bintou Djamila Traoré a été élue déléguée régionale. Elle sera secondée par le Camarade Dah Hervé en qualité de suppléant.

Très émue après son élection, la nouvelle déléguée a exprimé sa reconnaissance envers les souscripteurs et pris l’engagement de travailler pour le rayonnement de l’initiative.

« Je promets de tout mettre en œuvre pour que, ensemble, nous bâtissions ce que nous attendons ici à Banfora », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Quand je vois toutes ces personnes, je vois à quel point nous voulons marcher ensemble pour faire de notre pays un Burkina prospère ».