L’Estonie mise sur l’IA : Comment le « super-fonctionnaire » virtuel révolutionne les services publics

L’Estonie confirme son statut de pionnière du numérique en franchissant une nouvelle étape dans la modernisation de son administration. Après être devenue le premier pays au monde à proposer la quasi-totalité de ses services publics en ligne, cette nation balte de 1,3 million d’habitants déploie désormais « Bürokratt », une intelligence artificielle destinée à simplifier les démarches administratives et à renforcer l’efficacité de l’État, rapporte La Presse Ca.

L’essor technologique de l’Estonie trouve son origine en 1991, au lendemain de son indépendance de l’Union soviétique. Confronté à l’absence de nombreuses infrastructures étatiques, le pays a fait le choix d’investir massivement dans le numérique.

Dès 1994, les autorités lancent le projet d’État électronique (e-State). Trente ans plus tard, les résultats sont spectaculaires : déclaration d’impôts en quelques minutes, vote en ligne depuis 2005, accès numérique aux services de santé, à l’éducation et aux démarches administratives.

L’un des fondements de ce modèle repose sur la transparence. Chaque citoyen peut consulter l’identité des administrations ayant accédé à ses données personnelles, un mécanisme destiné à renforcer la confiance entre l’État et la population.

Avec Bürokratt, l’Estonie entend franchir une nouvelle étape. Cette intelligence artificielle est conçue comme un interlocuteur unique capable de guider les citoyens dans toutes leurs démarches administratives, sans qu’ils aient besoin d’identifier le ministère ou l’administration compétente.

Disponible 24 heures sur 24, l’assistant peut répondre aux questions relatives aux pensions, aux permis de conduire, aux prestations sociales, aux services de santé ou encore aux démarches fiscales.

L’ambition du gouvernement estonien dépasse le simple assistant conversationnel. Les autorités développent désormais une IA dite « agentique », capable non seulement de répondre aux demandes, mais également d’anticiper certains besoins des citoyens.

Par exemple, le système peut déjà envoyer automatiquement des rappels pour les examens médicaux des enfants. À terme, avec l’accord de l’usager, l’intelligence artificielle pourrait effectuer certaines démarches administratives de manière autonome, comme renouveler un passeport ou initier des formalités après la réservation d’un voyage.

Pour l’Estonie, cette automatisation répond aussi à un enjeu stratégique. Avec une population en diminution, le pays cherche à maintenir la qualité de ses services publics tout en limitant les coûts de fonctionnement.

Les autorités estiment que l’intelligence artificielle permettra d’améliorer la productivité de l’administration et de préserver des services performants malgré la baisse du nombre d’agents disponibles.

Le développement de cette administration pilotée par l’intelligence artificielle soulève néanmoins plusieurs questions, notamment sur la responsabilité juridique lorsque des décisions sont prises ou exécutées par un agent virtuel.

Les autorités assurent avancer avec prudence afin d’encadrer ces nouvelles pratiques tout en garantissant la protection des données personnelles et les droits des citoyens.

Pour les responsables estoniens, l’enjeu est également générationnel : face à des citoyens habitués aux outils comme ChatGPT ou Gemini, les services publics doivent offrir une expérience numérique aussi fluide et performante que celle du secteur privé.