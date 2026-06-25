APEC : La région du Guiriko désigne ses représentants

Les souscripteurs de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) de la région du Guiriko se sont réunis ce jeudi 25 juin 2026 à Bobo-Dioulasso pour élire leurs représentants au Conseil d’administration et au Conseil de surveillance de la société coopérative issue de l’actionnariat populaire.

La cérémonie a été présidée par la Gouverneure de la région du Guiriko, la camarade Mariama Konaté, qui a salué la forte mobilisation des souscripteurs. Selon elle, la présence des autorités administratives visait à garantir la crédibilité et la transparence du processus électoral. « Notre présence vise à donner toute la solennité et surtout tout le sérieux que nous voulons imprimer à cette élection », a-t-elle déclaré.

La Gouverneure a souligné l’importance de cette étape dans la mise en place des organes de gestion de la société coopérative. Elle a également invité les participants à faire preuve de discipline et de responsabilité afin que le scrutin se déroule dans un climat apaisé et transparent.

Prenant la parole à son tour, le Directeur général de l’APEC, le camarade Karim Traoré, a rappelé que cette rencontre constituait la neuvième étape des assemblées régionales organisées à travers le Burkina Faso.

Il a indiqué que l’actionnariat populaire a permis de mobiliser près de 19,5 milliards de francs CFA auprès de plus de 324 000 souscripteurs. La région du Guiriko représente à elle seule plus de 44 000 souscripteurs pour un montant de plus de 2,06 milliards de francs CFA.

Selon lui, ces assemblées offrent l’occasion aux souscripteurs de choisir leurs représentants, mais également de prendre connaissance de l’utilisation des ressources mobilisées et des investissements réalisés.

Karim Traoré a mis en avant plusieurs acquis issus de l’actionnariat populaire, notamment l’usine de transformation de tomates SOBTO de Bobo-Dioulasso, déjà opérationnelle, ainsi que celle de Tenkodogo dont l’ouverture est annoncée pour cette année.

Il a également évoqué les avancées enregistrées dans le projet de mine semi-mécanisée de Bielméra. Pour le Directeur général de l’APEC, ces réalisations démontrent que les ressources collectées sont investies dans des secteurs stratégiques capables de générer de la richesse et des emplois au profit des populations.

Abdoulaye Kaboré élu délégué régional

À l’issue du scrutin, les souscripteurs ont porté leur choix sur le camarade Abdoulaye Kaboré comme délégué régional du Guiriko. Le camarade Somda Nanwinmal a quant à lui été élu suppléant.

Dans sa première réaction, le nouveau délégué régional a exprimé sa reconnaissance envers les souscripteurs pour la confiance placée en lui. Il a assuré vouloir poursuivre le travail engagé et contribuer activement au rayonnement de l’actionnariat populaire dans la région. « Je vais tout faire pour ne pas décevoir ceux qui m’ont choisi », a-t-il affirmé.

Pour lui, l’un des principaux défis sera de poursuivre la sensibilisation afin d’encourager davantage de citoyens à souscrire et à participer à la dynamique de développement économique portée par l’actionnariat populaire.