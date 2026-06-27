Burkina Faso : 95 nouveaux diplômés en comptabilité et gestion financière prêts à relever le défi de l’expertise comptable

Le Centre agréé de formation à l’expertise comptable et financière du Burkina Faso (CFECF-BF) a célébré, ce samedi 27 juin 2026 à Ouagadougou, la sortie de la 5ᵉ promotion du Diplôme d’études supérieures en comptabilité et gestion financière (DESCOGEF) et de la 2ᵉ promotion du Diplôme d’études en comptabilité et gestion financière (DECOGEF). Au total, 95 diplômés rejoignent désormais le marché de la formation pratique en vue d’accéder à la profession d’expert-comptable.

Cette promotion est composée de 85 titulaires du DESCOGEF, équivalent au grade de master, et de 10 diplômés du DECOGEF, correspondant au niveau licence. Les deux promotions ont été baptisées « Expert-comptable Rosette Nacro », en hommage à une figure de la profession.

Pour les responsables du CFECF-BF, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le renforcement des compétences nationales en comptabilité, audit et gestion financière, des domaines devenus essentiels pour la transparence financière, la gouvernance des organisations et le développement économique.

Le coordonnateur du centre, le Pr Robert Bationo, a rappelé que le Centre agréé de formation à l’expertise comptable et financière du Burkina Faso (CFECF-BF) a pour vocation de mettre à la disposition de l’Ordre national des experts-comptables ainsi que des entreprises des professionnels qualifiés.

« Notre rôle est de former des femmes et des hommes dotés de solides compétences en comptabilité et en gestion financière afin de contribuer à la fiabilité des informations financières et à la performance des entreprises », a-t-il déclaré.

Les formations dispensées portent notamment sur la comptabilité, le contrôle de gestion, l’audit et la gestion financière. Elles s’étalent sur deux années pour le DECOGEF et trois années pour le DESCOGEF.

L’obtention du diplôme ne constitue toutefois qu’une étape du parcours professionnel. Avant de porter le titre d’expert-comptable, les nouveaux diplômés devront effectuer trois années de stage pratique en cabinet, puis soutenir un mémoire d’expertise.

Marraine des deux promotions, l’expert-comptable Rosette Nacro a salué le parcours accompli par les lauréats tout en les invitant à faire preuve de rigueur et de persévérance pour franchir les prochaines étapes.

« Leur formation n’est pas terminée. Les stages, les examens professionnels et le mémoire d’expertise exigeront beaucoup de travail. C’est un parcours exigeant, mais nous serons à leurs côtés pour les accompagner jusqu’à l’aboutissement de leur projet professionnel », a assuré la marraine.

Elle a également insisté sur le rôle stratégique des experts-comptables dans l’économie nationale. « Nous sommes les garants d’une comptabilité fiable. Les entreprises ont besoin d’informations financières crédibles pour investir, se développer et créer de la richesse. La qualité de ces données contribue directement au développement économique du Burkina Faso », a-t-elle souligné.

Présidant la cérémonie, le Pr Filga Sawadogo a exhorté les nouveaux diplômés à poursuivre leur parcours avec humilité, discipline et détermination.

« Le métier d’expert-comptable exige du courage, de la patience et une grande rigueur intellectuelle. Continuez à travailler avec persévérance pour atteindre l’excellence », leur a-t-il recommandé.

Au nom des diplômés, Marius Seré, président du comité d’organisation, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la formation reçue.

« Les enseignements dispensés au CFECF-BF nous ont permis d’acquérir des bases solides. La prochaine étape sera de mettre ces connaissances en pratique durant les trois années de stage afin de devenir des experts-comptables capables d’accompagner efficacement le développement de notre pays », a-t-il déclaré.

À travers cette nouvelle promotion, le Burkina Faso poursuit le renforcement de son capital humain dans les métiers de la comptabilité et de la gestion financière. Un enjeu majeur dans un contexte où les exigences en matière de transparence, de bonne gouvernance et de performance économique ne cessent de croître.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24