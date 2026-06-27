BeFree Fashion Days 2026 : Le marché de 10 Yaar transformé en podium de mode à ciel ouvert

Le marché de 10 Yaar a changé de visage, le temps d’un défilé de mode pas comme les autres. À l’occasion de la deuxième édition du BeFree Fashion Days, un défilé en plein air a été organisé le vendredi 26 juin 2026, offrant aux commerçants, vendeurs ambulants et visiteurs un spectacle inédit au cœur de l’un des plus grands espaces commerciaux de la capitale.

Pendant une trentaine de minutes, les allées du marché se sont transformées en un véritable podium. Dans une ambiance mêlant curiosité, admiration et effervescence, les créations des stylistes ont défilé sous les regards émerveillés des occupants du marché.

Les collections présentées, à la fois originales, élégantes et créatives, ont une nouvelle fois témoigné du savoir-faire des créateurs burkinabè.

Pour Serge Lamizana, promoteur de la marque BeFree et initiateur de l’événement, ce choix d’organiser un défilé en plein air répond à une double ambition.

« L’objectif de ce défilé en plein air, c’est d’offrir un spectacle à ces couches de la population aussi, ces vendeurs ambulants, ces commerçants qui n’ont pas forcément les moyens de venir dans les grandes salles regarder nos spectacles », a-t-il expliqué.

Au-delà de cette volonté de rapprocher la mode du grand public, l’événement constitue également une manière de valoriser le rôle essentiel du marché de 10 Yaar dans la chaîne de création.

« La deuxième raison, c’est que la plupart des stylistes se ravitaillent dans ce marché en termes de matières premières et de matériel de couture. L’idée, c’est de montrer à ces commerçants ce qu’on fait de ces matières qu’on achète au 10 Yaar », a ajouté Serge Lamizana.

Cette édition a particulièrement mis à l’honneur deux textiles emblématiques du Burkina Faso : le Koko Donda et le Faso Dan Fani. Revisités avec créativité, ces pagnes ont été sublimés à travers des tenues modernes, élégantes et résolument ancrées dans l’identité culturelle burkinabè.

Au total, 18 stylistes ont présenté leurs créations, portées par une soixantaine de mannequins qui ont défilé au rythme des applaudissements et des encouragements du public.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24