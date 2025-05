Burkina Faso : Plus de 25 milliards de FCFA mobilisés pour les examens scolaires de 2025

Le Burkina Faso investit plus de 25 milliards de FCFA pour l’organisation des examens scolaires de la session 2025. Les ministres de l’Éducation, Jacques Sosthène DINGARA (de base) et Boubakar SAVADOGO (secondaire), ont annoncé ces chiffres lors d’une conférence de presse à Ouagadougou le mercredi 28 mai 2025, détaillant l’état des préparatifs et les mesures mises en place pour assurer le bon déroulement des épreuves.

Le ministre de l’Éducation de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales Jacques Sosthène Dingara a détaillé une série d’activités préparatoires menées depuis le début de l’année dans le cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2025.

A l’écouter, il s’agit entre autres de l’élaboration et la validation de modules de formation adaptés, des missions dans les bassins pilotes, et le renforcement des compétences des directeurs régionaux et des équipes techniques. Une innovation notable pour cette session 2025 est la décentralisation de la reproduction des sujets d’examen, ainsi que d’autres tâches logistiques.

« L’élaboration et la validation des modules de formation adaptés, la déconcentration de la reproduction des sujets des examens, des missions dans les différents bassins pilotes, le renforcement des compétences des directeurs régionaux et des équipes techniques et l’organisation des exercices pratiques pour la reproduction des sujets ont été organisés », a déclaré Jacques Sosthène Dingara.

Cinq bassins spécifiques ont été créés à cet effet à savoir Bobo-Dioulasso (couvrant les Hauts Bassins, Cascades, Sud-Ouest), Koudougou (Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun), Kaya (Centre-Nord, Sahel), Tenkodogo (Centre-Est, Centre-Sud, Est) et Ouagadougou (Centre, Nord, Plateau Central).

Cette stratégie vise à rapprocher les épreuves des candidats, minimiser les risques logistiques, sécuriser davantage le processus et améliorer la réactivité. Les listes des acteurs intervenant dans l’administration des épreuves sont publiées depuis le 31 mars 2025.

Pour le Certificat d’Études Primaires (CEP) de la session 2025, 316 681 candidats sont inscrits, comprenant 185 157 filles et 153 408 garçons. Le ministre Dingara a noté une diminution de 6,6% du nombre de candidats par rapport à 2024. Ces élèves seront répartis dans 1 854 centres d’examen. Les épreuves écrites et orales du CEP se dérouleront du 3 au 5 juin 2025, suivies des corrections du 9 au 12 juin et des délibérations le 14 juin 2025.

De son côté, le ministre de l’Enseignement Secondaire, Boubakar Savadogo, a présenté les huit examens de son secteur, incluant le BEPC, le CAP, le BEP, les baccalauréats et les certifications professionnelles. Le BEPC compte 261 360 candidats, une diminution de 13 339 par rapport à l’année précédente. Les épreuves sportives ont déjà commencé en mai, et les épreuves écrites sont programmées comme suit : BEPC du 3 au 13 juin, BEP et CAP du 3 au 7 juin, et le baccalauréat du 24 juin au 8 juillet 2025.

Pour garantir la sécurité et le bon déroulement de ces examens, 5 000 personnes seront mobilisées, avec le soutien actif des forces de défense et de sécurité. Selon le ministre Dingara, cette collaboration intersectorielle témoigne d’une volonté partagée de faire de l’éducation un espace inviolable de paix et de résilience.

Un budget d’environ 8 milliards de FCFA est alloué spécifiquement au CEP. « Cet effort budgétaire témoigne de la priorité que l’état Burkinabé accorde à l’éducation socle de notre transformation durable », a laissé entendre Jacques Sosthène Dingara. Boubakar Savadogo a, pour sa part, témoigné que les mesures sont prises pour que les examens primaires et secondaires soient tenus en toute sécurité, en soulignant notamment la réouverture de centres qui étaient auparavant fermés.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

