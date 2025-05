Un fitness d’hommage à Hermann Zoma, un policier tombé pour la défense de la patrie

publicite

Le samedi 24 mai 2025, à la place de la Révolution de Koudougou, des forces de défense et de sécurité (FDS), des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), civils et membres de la famille Zoma ont rendu hommage à Hermann Zoma, un policier tombé il y a un an, lors d’une attaque terroriste à Mané, dans le Centre-Nord du Burkina Faso.

Le 24 mai 2024, le poste de sécurité où était déployé Hermann Zoma est attaqué par des terroristes. En pleine opération, Hermann demande à ses camarades de battre en retraite pour leur sécurité. Lui reste en arrière pour les couvrir. Il ne survivra pas à cette mission. Ce geste héroïque marque profondément son binôme et ami proche, Daouda Kader Traoré, qui décide de ne pas laisser le souvenir de ce sacrifice s’effacer.

« J’ai causé avec lui le 24 mai de 6h jusqu’à 11h, c’est-à-dire quelques minutes avant son départ. J’ai décidé de lui rendre hommage à Koudougou parce que c’est un ressortissant de la ville », confie Daouda Kader Traoré, président de MOJUT Fitness.

Un hommage également aux FDS

Daouda Kader Traoré, karateka, champion du Burkina Faso en 2024 organise chaque année des séances de fitness à Ouagadougou et hors de la capitale pour encourager les jeunes à la pratique du sport. Mais, il a tenu à dédier cette édition aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie. Il retient de son binôme, un homme courageux.

« Hermann Zoma, comme on l’appelait le fantassin, l’homme de Konkistenga, était un combattant, un homme courageux. Il est tombé pour la patrie. Il n’y a pas meilleure manière de rendre hommage à la nation que de donner sa vie », souligne Traoré.

D’ailleurs, le thème retenu pour ce fitness est : « Hommage aux FDS et VDP tombés pour la patrie ». La séance de fitness a duré près d’une heure, sous un rythme musical. Mais au-delà de l’effort physique, c’est un acte symbolique fort que les participants ont posé. Une manière de se souvenir, de se rassembler, et de rendre hommage autrement.

Une famille fière, malgré la douleur

Présente à la cérémonie, la famille de Hermann Zoma n’a pas caché son émotion. Si la douleur est encore vive, elle est aussi portée par la fierté du sacrifice de leur fils et/ou frère. « Il a combattu. La famille accepte ce mystère. C’est dur, mais c’était pour la patrie. Cette cérémonie est aussi un message pour dire que la lutte continue », soutient Jean Oscar Zoma, son grand frère.

Pour lui, les frères d’armes d’Hermann poursuivent la lutte pour la libération du Burkina Faso. Sa fierté réside également dans le fait que Hermann a toujours voulu être policier. « Il était admis à plusieurs concours, mais c’est ce qu’il a décidé de faire », se souvient Jean Oscar.

Pour les organisateurs de cette séance de fitness, au-delà de l’hommage, c’est un message d’unité qui est prôné, d’où l’idée de réunir les civils, les FDS et les VDP.