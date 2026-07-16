Le Tournoi de football Lac Renaissance U17 lance sa troisième édition

La troisième édition du Tournoi Lac Renaissance, dédié aux moins de 17 ans, se tiendra cette année encore. Les organisateurs ont officiellement lancé la compétition le dimanche 12 juillet 2026 à la mairie de l’arrondissement n°7 de Ouagadougou. A cette occasion, le comité d’organisation a procédé au tirage au sort.

Tout est fin prêt pour la 3e édition du Tournoi Lac Renaissance. Les différents groupes sont désormais connus après la cérémonie de tirage au sort. Les 18 équipes inscrites pour ce tournoi ont été réparties en six groupes.

La compétition est prévue pour durer trois mois, en tenant compte des différents aléas de la saison pluvieuse, selon le président du comité d’organisation de cette troisième édition.

Pour le comité d’organisation, l’objectif du Tournoi Lac Renaissance est de donner de la visibilité aux jeunes joueurs formés dans les différents quartiers de Ouagadougou. « L’esprit de cette compétition est de donner de la compétition à ces jeunes. Il y a plein de centres de formation dans les quartiers. Mais ces jeunes n’ont pas de compétitions. Nous aussi, on s’est dit qu’on pouvait leur donner une chance de montrer leur talent », explique le président du comité d’organisation, Yacouba Nonkouni.

Détecter des talents

Mais il n’y a pas que cette ambition. « Notre objectif est non seulement de révéler de nouveaux talents, mais aussi de contribuer à leur éducation à travers les valeurs que véhicule sport », complète Yacouba Nonkouni. Il souligne également que le tournoi sera une occasion de détection pour les clubs, les centres de formation formalisés et d’autres acteurs du sport.

Cette année, le tournoi prévoit plusieurs innovations. « Les innovations majeures de cette troisième édition, c’est que le joueur qui arrive à marquer un triplé repart avec la balle de match. A chaque match, nous allons élire l’homme du match qui repart avec un maillot », explique Yacouba Nonkouni.

Pour les organisateurs, ces récompenses doivent encourager les jeunes à donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais le plus important reste de leur offrir une compétition où ils peuvent progresser et attirer l’attention des recruteurs.

Des récompenses pour les meilleurs

En mettant l’accent sur les U17, l’idée est de préparer la relève car, selon Yacouba Nonkouni, la plupart des compétitions de quartier sont réservées aux grandes catégories. Les récompenses prévoient 250 000 francs CFA pour l’équipe championne. L’équipe finaliste recevra la somme de 150 000 francs CFA. La troisième équipe repartira avec la somme de 100 000 francs CFA et la quatrième avec 50 000 francs CFA.

Pour les organisateurs, cette compétition est une occasion pour les jeunes de se faire repérer. Yacouba Nonkouni prend l’exemple de certains joueurs évoluant avec l’équipe nationale U20, passés par ce tournoi.