ONU : Macky Sall se rend au Sénégal pour défendre sa candidature au poste de Secrétaire général

L’ancien président sénégalais Macky Sall effectuera une visite à Dakar le vendredi 17 juillet 2026 dans le cadre de sa campagne pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Dans un message publié sur sa page Facebook, ce mardi 14 juillet 2026, il a annoncé qu’il rencontrera le président Bassirou Diomaye Faye afin d’échanger sur sa candidature à la tête de l’organisation internationale.

« Dans le cadre des consultations et visites que j’ai entreprises en rapport avec ma candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, je me rendrai au Sénégal le vendredi 17 juillet 2026 », a déclaré Macky Sall.

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L’ancien chef de l’État a exprimé sa gratitude envers le président sénégalais pour l’entretien qui lui sera accordé, tout en remerciant les Sénégalais pour les marques de soutien reçues depuis l’annonce de sa candidature.

« J’exprime ma profonde gratitude aux Sénégalaises et aux Sénégalais pour leur soutien et leurs encouragements depuis l’annonce de ma candidature », a-t-il indiqué.

Macky Sall précise toutefois que cette visite sera de courte durée. En raison d’un calendrier international particulièrement chargé, il quittera Dakar immédiatement après son entretien avec le chef de l’État sénégalais.

Il a néanmoins assuré qu’il reviendra ultérieurement dans le pays afin de rencontrer les militants, sympathisants et citoyens qui soutiennent sa candidature, pour leur témoigner personnellement sa reconnaissance.

Cette visite s’inscrit dans la série de consultations diplomatiques engagées par Macky Sall pour mobiliser des soutiens en vue de l’élection du prochain Secrétaire général de l’ONU.