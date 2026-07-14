Football : « Player Escorts », ces enfants qui accompagnent les footballeurs avant chaque match

Ils apparaissent quelques minutes avant le coup d’envoi, marchant main dans la main avec les joueurs, puis disparaissent presque aussitôt des écrans. Présents lors des grandes compétitions internationales comme dans de nombreux championnats, ces enfants font désormais partie du décor du football moderne. Pourtant, peu de supporters connaissent l’histoire, la symbolique et les critères de sélection de ces jeunes accompagnateurs. Zoom sur ces « Player Escorts » !

Avant que le ballon ne roule, une scène se répète inlassablement. Les footballeurs quittent le tunnel pour rejoindre la pelouse, chacun tenant la main d’un enfant. Ce rituel, devenu incontournable, est aujourd’hui observé lors des compétitions organisées par la FIFA, les confédérations continentales comme la CAF et l’UEFA, ainsi que dans plusieurs championnats professionnels à travers le monde.

Connus sous le nom de « Player Escorts », ces enfants ne sont généralement ni des proches des joueurs ni des invités choisis au hasard. Ils sont sélectionnés par les organisateurs à travers des clubs de football, des écoles, des académies, des associations ou des programmes communautaires.

Dans certains cas, des partenaires officiels organisent également des concours offrant à de jeunes passionnés la possibilité de vivre cette expérience unique.

Si cette pratique existait déjà de manière ponctuelle auparavant, elle prend véritablement une dimension internationale lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon.

À cette occasion, la FIFA, en partenariat avec l’UNICEF, met en avant la campagne « Say Yes for Children » (Dites oui pour les enfants), faisant des enfants les ambassadeurs d’un message de paix, d’espoir et de protection des droits de l’enfant. Depuis, leur présence est devenue un élément incontournable du protocole d’avant-match.

Au-delà de l’aspect cérémonial, cette tradition porte une forte valeur symbolique. Elle rappelle que chaque grand joueur a d’abord été un enfant nourrissant le rêve de fouler un jour les plus grandes pelouses du monde. En associant les nouvelles générations aux acteurs du jeu, le football met également en avant des valeurs telles que le respect, le fair-play, l’inclusion et la transmission.

Quand les mascottes deviennent les vedettes de demain

Pour les jeunes sélectionnés, ces quelques minutes restent gravées dans leur mémoire. L’histoire a parfois le sens du symbole. Le 2 avril 2016, lors d’un Clasico en Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou, un jeune pensionnaire de l’académie barcelonaise « La Masia » âgé de huit ans entre sur la pelouse en tenant la main de Sergio Ramos.

Ce garçon s’appelle Lamine Yamal. Sept ans plus tard, le 29 septembre 2023, il retrouve Ramos cette fois comme adversaire lors d’un Barcelone contre Seville, illustrant le rêve que nourrit chaque enfant choisi pour accompagner les joueurs.

Discrets pendant quelques instants seulement, ces enfants sont pourtant les premiers à entrer dans le spectacle. Bien avant le premier coup de sifflet, ils rappellent que le football ne se résume pas aux résultats et aux trophées. Il est aussi une histoire de rêves, d’inspiration et de transmission. Et parmi eux se trouve peut-être déjà celui qui fera vibrer les stades lors des prochaines décennies.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24