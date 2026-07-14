Burkina Faso : Le gouvernement plafonne les frais de scolarité dans les établissements privés

Le gouvernement burkinabè entend mettre fin aux disparités dans les frais de scolarité pratiquées par les établissements privés. À travers un nouveau décret adopté en Conseil des ministres en mai dernier, des plafonds sont désormais fixés selon le niveau d’enseignement, la catégorie de l’établissement et sa localisation géographique. Les détails ont été présentés ce mardi 14 juillet 2026 à Ouagadougou.

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Les ministères en charge des Enseignements de base, du Secondaire et du Supérieur ont animé, ce mardi 14 juillet 2026 à Ouagadougou, un point de presse consacré aux nouvelles dispositions réglementaires relatives aux frais de scolarité dans les établissements privés d’enseignement au Burkina Faso.

Adopté en Conseil des ministres le 29 mai 2026, le décret encadre désormais les frais de scolarité dans les établissements privés d’enseignement post-primaire et secondaire général, technique et professionnel, ainsi que dans les universités privées, les grandes écoles privées et les autres institutions privées d’enseignement supérieur.

Selon les autorités, cette réforme vise à mieux protéger les parents d’élèves et les étudiants contre les coûts excessifs de la scolarité, tout en instaurant davantage de transparence dans le secteur privé de l’éducation.

Le décret introduit également une catégorisation des établissements selon plusieurs critères de qualité et de fonctionnement.

Les plafonds des frais de scolarité sont fixés en fonction de cette classification. Un mécanisme de contrôle permanent et une mise à jour annuelle de la liste des établissements sont également prévus.

Préscolaire

Pour les établissements de catégorie 1, les frais de scolarité sont plafonnés à 50 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 40 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et de communes comme Saaba, Pouytenga, etc., et 30 000 FCFA dans les zones rurales et les quartiers non lotis.

En catégorie 2, les plafonds sont respectivement de 100 000 FCFA, 80 000 FCFA et 50 000 FCFA. Pour les établissements de catégorie 3, les plafonds sont fixés à 150 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 125 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces ainsi que dans certaines communes spécifiques, notamment Saaba et Pouytenga, et 75 000 FCFA dans les zones rurales et les quartiers non lotis.

Enseignement primaire

Les plafonds sont établis comme suit :

Catégorie 1 : 40 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 30 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et 25 000 FCFA dans les zones rurales.

40 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 30 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et 25 000 FCFA dans les zones rurales. Catégorie 2 : 80 000 FCFA, 60 000 FCFA et 40 000 FCFA.

80 000 FCFA, 60 000 FCFA et 40 000 FCFA. Catégorie 3 : 150 000 FCFA, 125 000 FCFA et 60 000 FCFA.

Enseignement post-primaire

Les frais de scolarité sont plafonnés à :

Catégorie 1 : 90 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 80 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et certaines communes, et 60 000 FCFA dans les zones rurales.

90 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 80 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et certaines communes, et 60 000 FCFA dans les zones rurales. Catégorie 2 : 120 000 FCFA, 100 000 FCFA et 80 000 FCFA.

120 000 FCFA, 100 000 FCFA et 80 000 FCFA. Catégorie 3 : 130 000 FCFA, 110 000 FCFA et 90 000 FCFA.

Enseignement secondaire

Les plafonds sont fixés à :

Catégorie 1 : 130 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 110 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et certaines communes, et 90 000 FCFA dans les zones rurales.

130 000 FCFA à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 110 000 FCFA dans les chefs-lieux de provinces et certaines communes, et 90 000 FCFA dans les zones rurales. Catégorie 2 : 170 000 FCFA, 130 000 FCFA et 110 000 FCFA.

170 000 FCFA, 130 000 FCFA et 110 000 FCFA. Catégorie 3 : 200 000 FCFA, 170 000 FCFA et 140 000 FCFA.

Enseignement supérieur

Pour les établissements privés d’enseignement supérieur, les plafonds varient selon les filières et les cycles de formation. À titre d’exemple, les frais de scolarité d’une Licence en Agriculture sont plafonnés à 630 000 FCFA par an, tandis qu’une Licence en Sciences littéraires ne peut excéder 495 000 FCFA par an.

Avec ce décret, le gouvernement entend harmoniser les pratiques dans les établissements privés d’enseignement, renforcer les mécanismes de contrôle et offrir un meilleur cadre de protection aux familles, tout en tenant compte des réalités propres à chaque catégorie d’établissement et à chaque zone géographique.

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W.S

Burkina 24