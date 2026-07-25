Guinée-Bissau : Domingos Simoes Pereira, « malade », évacué au Portugal pour des soins

En Guinée-Bissau, le principal opposant Bissau Guinéen, Domingos Simoes Pereira, en détention pour une implication présumée dans plusieurs tentatives de coup d’Etat, a été libéré le jeudi 23 juillet et autorisé à se rendre au Portugal pour des soins médicaux.

Il est soupçonné par la justice militaire d’être impliqué dans au moins deux tentatives de coup d’Etat, fin 2023 et en octobre 2025 et dans des délits économiques. Son camp nie ces allégations, rapporte TRT Afrika.

Il « a demandé une mise en liberté pour des raisons de santé. La décision (de le libérer) a été basée sur le fait que l’hôpital militaire sino-guinéen (de Bissau) a jugé que sa maladie ne pourrait trouver de soins appropriés en Guinée-Bissau. Il doit donc aller se faire traiter au Portugal », indique un document judiciaire autorisant sa sortie du pays.

Ce pays de l’Afrique de l’Ouest est dirigée depuis le 26 novembre 2025 par le général Horta N’Tam et des militaires qui ont renversé le président sortant Umaro Sissoco Embalo.