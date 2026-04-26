Commune de Bobo-Dioulasso : « L’Avenue Charles De Gaulle » rebaptisée « Avenue Capitaine Ibrahim TRAORE »

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a présidé, le dimanche 26 avril 2026, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, la cérémonie officielle de baptême de l’Avenue 5.02, autrefois dénommée « Avenue Charles De Gaulle ». Elle porte désormais le nom de « Avenue Capitaine Ibrahim TRAORE ».

A l’occasion de la Semaine nationale de la Culture (SNC), une page symbolique de l’histoire urbaine de Bobo-Dioulasso s’écrit. Artère stratégique de la ville, cette avenue s’étend du rond-point « Place de la Nation », à l’Ouest, jusqu’au rond-point « de la Femme », à l’Est.

Selon le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Bobo-Dioulasso, Laurent KONTOGOM, cette initiative s’inscrit dans une véritable dynamique de transformation, en cohérence avec la commémoration du centenaire de la commune de Bobo-Dioulasso. « Les dénominations de rues étant le reflet d’une époque et d’une société, il apparaît aujourd’hui nécessaire de repenser cet héritage afin de rompre avec les vestiges du colonialisme et de promouvoir des références en phase avec les aspirations actuelles », a-t-il soutenu.

Laurent KONTOGOM a, par ailleurs, souligné l’importance de valoriser les figures nationales. « A commencer par le Capitaine Ibrahim TRAORE dont la plaque a été dévoilée, c’est pour nous une manière de magnifier un fils de Sya qui a su à un moment donné de notre histoire, prendre ses responsabilités et sonner l’éveil de conscience, pour qu’on se réveille et qu’ensemble, nous puissions travailler à sauver, à maintenir le pays et le transmettre à nos enfants », a déclaré le PDS de la commune de Bobo-Dioulasso.

A travers ce baptême, les autorités communales affirment leur engagement à promouvoir des références nationales et à renforcer l’ancrage identitaire dans l’espace urbain, en phase avec les aspirations profondes de la société burkinabè.