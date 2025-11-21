Ukraine–Russie : Washington propose un plan de paix qui entérine des concessions territoriales majeures

Les États-Unis ont soumis un projet de paix prévoyant d’importantes concessions territoriales de l’Ukraine à la Russie, selon un document de 28 points consulté par l’AFP. Une proposition qui intervient alors que l’armée ukrainienne, affaiblie, peine à contenir l’avancée russe sur plusieurs fronts.

Le plan américain propose que Kyiv reconnaisse comme territoires russes les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que la Crimée, annexée depuis 2014. L’Ukraine devrait également renoncer à toute future adhésion à l’OTAN, un engagement qui serait inscrit dans sa Constitution. De son côté, l’Alliance atlantique acterait l’impossibilité d’intégrer Kyiv à l’avenir.

Deux autres régions du sud, Kherson et Zaporijjia, seraient divisées selon les lignes actuelles du front. L’armée ukrainienne se retirerait également des zones de Donetsk qu’elle contrôle encore, lesquelles deviendraient une zone tampon démilitarisée sous contrôle russe.

Selon un responsable américain, le plan inclut des garanties de sécurité de la part des États-Unis et des alliés européens, équivalentes à celles offertes par l’OTAN en cas d’agression future. Cependant, aucune force de maintien de la paix ne serait déployée en Ukraine. Des avions de combat européens seraient stationnés en Pologne pour assurer une surveillance rapprochée.

L’armée ukrainienne serait par ailleurs limitée à 600 000 militaires, et l’OTAN s’engagerait à ne pas déployer de troupes en territoire ukrainien.

Zelensky réclame une « paix digne »

Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé son souhait d’une « paix digne », respectueuse « de l’indépendance, de la souveraineté et de la dignité du peuple ukrainien ». Il doit discuter du plan « dans les prochains jours » avec le président américain Donald Trump, qui soutient pleinement la proposition.

La Maison-Blanche a assuré avoir consulté autant Kyiv que Moscou, malgré les critiques de responsables ukrainiens, qui jugent le plan trop aligné sur les exigences russes.

Le texte initial prévoyait un audit de l’aide internationale accordée à l’Ukraine, dans un contexte de scandales de corruption. Cette clause a finalement été retirée. La version actuelle prévoit plutôt une amnistie générale pour les actes commis durant la guerre.

Élections, reconstruction et supervision internationale

Le plan américain inclut un accord de non-agression entre la Russie, l’Ukraine et l’Europe, ainsi que l’éligibilité future de Kyiv à l’Union européenne. L’infrastructure nucléaire de Zaporijjia serait remise en service sous supervision de l’AIEA, avec un partage de production entre Kyiv et Moscou.

Les élections ukrainiennes devraient être organisées dans les 100 jours suivant la signature du plan. La reconstruction serait financée en partie par 100 milliards de dollars prélevés sur les avoirs russes gelés. La mise en œuvre globale du projet serait supervisée par un « conseil de paix » présidé par Donald Trump.

Source : La Presse Ca