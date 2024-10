Mise en œuvre des projets et programmes de développement : Le ministère des infrastructures tient sa première revue annuelle

publicite

Le ministère en charge des infrastructures tient, ce vendredi 18 octobre 2024, à Ouagadougou, sa première revue annuelle des projets et programmes de développement sous tutelle de leur département.

Cette rencontre, selon le secrétaire général du ministère en charge des infrastructures Ismaël Zabret leur donne l’opportunité d’échanger ensemble afin de trouver les moyens techniques, humains et les capacités pour renforcer les acquis en vue d’une gestion efficace des projets et programmes mis en œuvre au sein de leur ministère.

«Il s’agit d’un important exercice de redevabilité qui va nous permettre une fois de plus d’examiner les rapports d’exécution, d’apprécier les acquis et les insuffisances et de tirer les enseignements pour améliorer les performances des projets et programmes de développement.

À cet effet, les travaux de la présente revue se pencheront principalement sur le rapport d’exécution du portefeuille des projets et programmes de développement au 30 juin 2024, lequel document nous est soumis pour examen et adoption », a-t-il confié.

Ismaël Zabret a informé que leur département assure la tutelle de 7 projets et programmes au sens de la réglementation dont 5 sont en phase d’exécution, 1 en phase de démarrage et un autre en phase de clôture.

«Au 30 juin 2024, deux projets sont en phase de formulation. Le portefeuille des projets et programmes de développement du ministère des infrastructures a un volume financier d’environ 462, 252 milliards de FCFA. Il est reparti entre deux programmes budgétaires à savoir le programme budgétaire 091, sauvegarde du patrimoine routier, ferroviaire, aéronautique, maritime et cartographique avec un programme d’un coût de 40,596 milliards de FCFA.

Et le programme budgétaire 092, développement du réseau routier classé de la voirie urbaine, des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et catastrophiques avec six projets d’un coût de 421, 655 milliards de FCFA », a-t-il notifié.

À entendre Ismaël Zabret, sur une programmation financière globale de 60,119 milliards de FCFA en 2024, le taux d’exécution financière globale au 30 juin 2024 est de 15, 58%. «À la même date, le montant total décaissé est de 9,536 milliards de FCFA soit un décaissement global de 15,86%», a-t-il renseigné.

Par ailleurs, il a mentionné que « d’énormes acquis » ont été enregistrés en 2023, « mais force est de reconnaître que des défis importants se présentent à nous encore et devront d’être relevés si nous souhaitons obtenir de meilleurs résultats au cours de cette année 2024».

Il a terminé son propos en appelant les participants à formuler des recommandations pertinentes afin d’améliorer la performance des projets et programmes de développement sous tutelle de leur département.

