Tougan : 16 ambassadeurs de l’ombre honorés pour leur courage

La section Sourou de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU-BF) a organisé, le samedi 31 janvier 2026 à Tougan, une cérémonie de remise de lettres de félicitations. Seize personnalités ont été distinguées pour leur engagement exceptionnel au service des populations en période de crise.

Dans la province du Sourou, l’espoir et la solidarité restent debout. Malgré un contexte sécuritaire difficile, des hommes et des femmes ont choisi de rester aux côtés des populations.

C’est ce dévouement que la la Fédération pour la Paix Universelle (FPU-BF) section Sourou a voulu saluer lors de cette troisième édition de sa journée de reconnaissance.

Parmi les 16 récipiendaires figurent des agents de l’État et des producteurs locaux. Tous ont un point commun : ils sont resté engagé pour les autres dans la province durant les moments de détresse.

« Ils ont bravé des obstacles pour le soulagement des populations. Ils ne nous ont pas laissé dans la détresse, ils sont restés toujours avec nous. C’est pour cela que nous les avons identifiés», a expliqué Christine Yélémou/ Toé, secrétaire générale de la FPU-Sourou.

Cette distinction n’est pas seulement un trophée, mais un appel à poursuivre l’effort de cohésion sociale dans les foyers et les communautés. Le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, lui-même honoré, a tenu à partager ce mérite. Pour lui, la lutte pour la paix est une œuvre commune.

« Ce n’est pas un rôle solitaire, c’est ensemble que nous avons pu poser des actes qui ont valu cette reconnaissance. Je dédie cette attestation à l’ensemble des fils et filles du Sourou », a-t-il souligné.

Même humilité du côté des services techniques, comme l’a souligné Asami Kiendrébeogo, responsable de l’Action Sociale de Tougan. « En réalité, c’est la structure qui a été distinguée à travers ses interventions humanitaires. Nous ne sommes qu’un modeste représentant », a-t-il indiqué.

La Fédération pour la Paix Universelle est une organisation internationale apolitique. À Tougan, ses membres travaillent quotidiennement pour résoudre les conflits familiaux et encourager l’éducation des filles.

Akim KY

Burkina 24