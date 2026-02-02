3e édition du Toa Yaka : Unir les fils et filles du Sourou par les racines

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 47 minutes
0 2 minutes de lecture

Le CELPAC de Tougan a vibré, les 30 et 31 janvier 2026, au rythme de la 3e édition du festival Toa Yaka. Durant 48 heures, les fils et filles de la province du Sourou se sont rassemblés autour de leur patrimoine culturel pour célébrer l’identité San dans une ambiance de fraternité et de résistance.

La 3e édition du festival Toa Yaka a proposé une immersion dans les racines locales. Entre les prestations d’artistes et les séances de contes traditionnels, l’événement a su capter l’attention de toutes les générations.

L’un des moments les plus suivis a été la compétition de lutte traditionnelle, marquée cette année par une innovation : la mise en avant des catégories minimes pour assurer la relève.

La relève assurée : les jeunes lutteurs de la catégorie minime en pleine démonstration de force et de technique

Pour Assimi Drabo, président de l’association organisatrice, la réussite de cette édition est un motif de fierté malgré les contraintes. « C’est un sentiment de joie qui nous anime d’avoir pu réaliser cette 3ème édition. Malgré la modestie de nos moyens, nous l’avons tenue », a-t-il souligné.

La lutte traditionnelle, sport roi du patrimoine San, a mobilisé les foules lors de cette 3e édition

Il a également insisté sur l’importance de ce retour aux sources pour les plus jeunes. « C’est d’inviter notre jeunesse à se réapproprier nos valeurs traditionnelles, parce que c’est ça qui fait notre identité», a-t-il exprimé.

Assimi Drabo, président de l’association, observe avec satisfaction les jeunes lutteurs assurer la relève de la tradition San

Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, le festival a été présenté comme un acte de résilience. Pour les organisateurs, maintenir cet événement est un message fort de vitalité. « La portée de ce festival, c’est surtout marquer la résilience de cette population. Nous ne nous laissons pas abattre », a martelé Assimi Drabo.

Désiré Badolo, Haut-Commissaire du Sourou et le promoteur du festival Toa Yaka Assimi Drabo remettent le prix au vainqueur de la compétition des petits

Le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, qui présidait la cérémonie, a abondé dans le même sens. Il a souligné que l’unité est la clé pour surmonter les épreuves actuelles du pays. « Nous avons besoin que les fils et filles du Burkina Faso soient unis pour regarder dans la même direction afin de faire face aux défis auxquels notre pays est confronté », a-t-il dit.

« Les autorités administratives et coutumières réunies au CELPAC de Tougan pour soutenir l’identité culturelle

Au-delà de l’aspect festif, le Haut-Commissaire a profité de cette tribune pour lancer un appel au rassemblement citoyen, en demandant aux populations de surpasser les divisions politiques ou sociales.  « Nous ne devons plus nous regarder en opposants ou en adversaires, mais en citoyens qui regardent dans la même direction pour construire. Le passé appartient au passé », a-t-il fait entendre.

A lire également⇒Tougan : La culture au service de l’union pour la 3e édition du Festival Toa Yaka

Akim KY

Burkina 24

     
Akim Ky Envoyer un courriel il y a 47 minutes
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Brigade Laabal

Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026

il y a 14 secondes

Renforcement du maillage sécuritaire : ‎‎Le Président du Faso remet 2 000 motos à la Police nationale

il y a 20 minutes

Burkina Faso : Pour 2026, ABSTERGO annonce les couleurs d’un renouveau technologique

il y a 1 heure

Tougan : 16 ambassadeurs de l’ombre honorés pour leur courage

il y a 1 heure

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page