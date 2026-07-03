Burkina Faso : Le 9e hommage militaire à Thomas Sankara célébré sous le signe de l’intégrité 

La patrie a rendu un vibrant hommage au Père de la Révolution burkinabè et à ses douze compagnons d’infortune. Le site du Mémorial Thomas Sankara a abrité le jeudi 2 Juillet 2026, le 9ᵉ cérémonial d’hommage militaire, une cérémonie solennelle présidée par le Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Économie et des Finances, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires.

‎Institué le 17 mai 2025 par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, ce rituel mensuel (chaque premier jeudi du mois) s’impose désormais comme une sentinelle de la mémoire nationale.

Pour cette édition, la Nation a réaffirmé son engagement à poursuivre le combat de Sankara sous la bannière de la Révolution Progressiste Populaire, présentée comme l’héritière directe des valeurs de la Révolution d’août 1983.

‎Present à la cérémonie, le ministre de la Communication et de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué la présence de figures majeures du panafricanisme, notamment le camarade Apollinaire Kyélem de Tambèla, président de l’Institut des Peuples Noirs (IPN-FARAFINA), ainsi que des membres venus des quatre coins du continent.

‎Pour sa part, le Président de l’edition, le ministre de l’Économie et des Finances a rappelé l’immortalité des idéaux du leader de la révolution. « Il vit dans les rêves de la jeunesse africaine qui aspire à une souveraineté véritable. Il vit dans cette Afrique qui refuse de courber l’échine et qui cherche à écrire elle-même son destin », Dr Aboubacar Nacanabo, Ministre de l’Économie.

‎Selon le chef du département de l’Économie, les concepts de travail, d’intégrité et de refus de la dépendance s’inscrivent en droite ligne dans la dynamique de transformation actuelle enclenchée par le Capitaine Ibrahim Traoré.

‎Pour joindre l’acte à la parole, le Dr Nacanabo a annoncé une contribution d’un million de FCFA dans le cadre de l’initiative « Ma brique pour SANKARA », visant à soutenir la construction et la pérennisation du projet du Mémorial.

‎La commémoration s’est clôturée par une visite guidée du site, retraçant le parcours et le sacrifice ultime de Thomas Sankara. À travers cet événement, le gouvernement burkinabè entend témoigner sa volonté politique de perpétuer le flambeau du patriotisme pour l’édification d’un État-nation pleinement souverain.

‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24