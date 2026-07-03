SCOOP-CA/APEC : La 12e étape validée avec succès dans le Kadiogo

L’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) poursuit sa tournée nationale pour l’élection de ses délégués régionaux. Le jeudi 2 juillet 2026, c’était au tour des souscripteurs de la région du Kadiogo de se rendre aux urnes pour cette 12e étape du processus.

Avant l’ouverture des bureaux de vote, la journée a débuté par une séance d’échanges. L’administration de l’APEC a ainsi présenté le bilan des réalisations et les missions accomplies par l’institution durant ses trois premières années d’existence, avant de laisser place à la présentation des 13 candidats en lice.

Sur les 878 personnes inscrites, 643 ont exprimé leur vote, tandis que 235 se sont abstenues. À l’issue du dépouillement, c’est le camarade François Lompo, fonctionnaire parlementaire chargé des infrastructures à l’Assemblée Législative du Peuple, qui est arrivé en tête avec 174 voix. Il est suivi de Issaka Ouédraogo, qui a récolté 119 voix.

« C’est un sentiment de joie et de fierté. Nous sommes animés par la volonté d’accompagner les autorités pour guider le pays vers un avenir radieux. Cela passe par un développement endogène, et la mobilisation de ce jour témoigne du fait que les gens ont compris le message », a déclaré le nouvel élu.

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François Lompo a également réaffirmé son ambition d’agir comme une passerelle, travaillant en étroite symbiose avec la population et le Conseil d’Administration pour impulser la dynamique de l’initiative populaire.

Représentant le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, la secrétaire générale de la région du Kadiogo, Aïssata Angelina Traoré, a tenu à saluer la mobilisation et à interpeller les nouveaux élus sur l’ampleur de leur mission.

« J’appelle à beaucoup de responsabilité et d’engagement. Nous ne sommes plus dans des élections pour se faire un nom, mais pour être utiles à la société. Je les invite à être des représentants visionnaires en matière de développement communautaire, mais surtout à se rendre disponibles pour accompagner les actions en faveur de la région du Kadiogo, qui regroupe la majorité des souscripteurs du pays. »

Le Directeur général de l’APEC, Karim Traoré, a quant à lui rappelé le rôle stratégique que joueront ces futurs représentants locaux au niveau national. « Tous les délégués élus dans les 17 régions vont former deux instances de gouvernance importantes : le Conseil d’Administration, chargé d’orienter les actions de l’équipe opérationnelle, et le Conseil de Surveillance, chargé de s’assurer de la régularité des engagements pris et des actions menées », a-t-il expliqué.

Selon le Directeur général, cette structuration vise à rassurer les souscripteurs quant à la bonne utilisation des ressources collectées, et inscrire durablement les projets de l’APEC dans une vision de développement souverain pour le Burkina Faso.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24