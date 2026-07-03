BAC 2026 à Dori : Scènes de joie, de larmes et d’espoir après les résultats du premier tour

La proclamation des résultats du premier tour du Baccalauréat 2026 a donné lieu, le jeudi 2 juillet, à des scènes empreintes d’émotion au lycée provincial de Dori. Entre cris de joie, larmes de soulagement et déception des candidats ajournés, chacun a vécu un moment déterminant de son parcours scolaire.

Dès les premières heures de la matinée, de nombreux candidats avaient investi l’enceinte du mythique lycée provincial de Dori. Regroupés sous les auvents des salles de classe ou à l’ombre des arbres, ils attendaient avec impatience l’affichage des résultats, partagés entre espoir, nervosité et derniers échanges.

Peu avant 11 heures, la cour de l’établissement s’est transformée en un véritable théâtre d’émotions. À la lecture des délibérations, les éclats de joie ont rapidement succédé aux embrassades, tandis que certains candidats peinaient à cacher leur déception.

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Au jury 282, Mohamed Ag Abdoul Malick a accueilli son admission avec une vive émotion. Après plusieurs mois de préparation, durant lesquels il confie avoir parfois passé la nuit sur les bancs de son établissement afin de consacrer davantage de temps aux révisions, il attribue sa réussite à sa détermination et à la grâce divine.

À quelques mètres de là, Barkwendé Noélie Zoré, élève du collège privé évangélique Daar Allah, savoure également son succès. Elle explique avoir consacré de longues nuits aux révisions, étudiant de 20 heures à 5 heures du matin. L’annonce de son admission a laissé place à une profonde émotion.

Au jury 283, série D, 56 candidats ont été admis dès le premier tour, tandis que 60 autres ont été déclarés admissibles et poursuivront la compétition lors des épreuves du second tour.

Parmi les nouveaux bacheliers, Fabrice Zongnaaba est revenu sur les sacrifices consentis tout au long de l’année scolaire pour atteindre cet objectif. De son côté, Salifou Zabré a souligné l’importance des cours d’appui, des révisions en groupe et de l’accompagnement des enseignants. Il a également exprimé sa gratitude envers ses professeurs ainsi qu’aux autorités éducatives pour leur soutien tout au long de cette session.

Si les scènes de joie ont largement dominé cette matinée, elles ont également laissé place à des instants plus douloureux. Plusieurs candidats ajournés, visiblement affectés par les résultats, ont préféré quitter discrètement les lieux sans faire de déclaration.

Pour les candidats admissibles, l’heure est désormais aux dernières révisions. Les prochains jours seront consacrés à la préparation des épreuves du second tour, avec l’espoir de décrocher à leur tour le précieux sésame que représente le Baccalauréat.

Amadou SOW

Pour Burkina 24