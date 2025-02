L’Institut pour la Démocratie Économique s’implante en Afrique : Un modèle alternatif pour un développement plus juste

publicite

Le vendredi 07 février 2025, l’Institut Louis Even a tenu une conférence de presse pour annoncer le lancement de sa représentation en Afrique. L’organisation, qui promeut un modèle économique alternatif basé sur trois piliers clés – l’argent créé sans dette, le dividende social et les comptes compensés – souhaite sensibiliser le public africain aux causes de la pauvreté et aux moyens de la combattre.

Bien que l’institut ne dispose pas encore de bureaux physiques dans chaque pays africain, il s’appuie sur un réseau solide de collaborateurs présents sur l’ensemble du continent. Des partenariats fructueux ont déjà été établis avec des universités au Cameroun, et des négociations prometteuses sont en cours dans d’autres nations telles que la République Démocratique du Congo et le Mali.

Pour Philbert Bagilimana, responsable de l’Institut Louis Even en Afrique, l’ambition de l’Institut Louis Even est de susciter un mouvement d’opinion publique puissant, capable d’influencer les décisions politiques et de favoriser l’émergence d’une véritable démocratie économique.

« Notre mission fondamentale est d’éclairer sur les racines de la pauvreté et d’offrir des outils pour la surmonter. Nous aspirons à éveiller les consciences pour métamorphoser des vies, afin que chacun puisse s’épanouir dans une véritable démocratie économique. Notre objectif à court terme est de rassembler un large public autour de notre formation et de notre institut », a-t-il souligné.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, l’Institut Louis Even mise sur l’éducation et la sensibilisation. Une formation en ligne a été spécialement conçue pour décortiquer les principes fondamentaux de la démocratie économique et explorer les moyens de la mettre en œuvre. L’organisation aspire à former une élite locale de leaders d’opinion, qui auront pour mission de diffuser le message auprès de leurs communautés et de porter la voix de l’institut dans les médias.

La démocratie économique prônée par l’Institut Louis Even se veut une alternative crédible au système capitaliste actuel. Elle ambitionne de donner aux populations un meilleur contrôle sur les ressources naturelles de leurs pays et de garantir une répartition plus équitable des richesses. Alain Pilote, rédacteur en chef de la revue Vers Demain et directeur adjoint de l’Institut Louis Even souligne avec insistance que son modèle ne pourra être mis en place avec succès qu’en présence d’une véritable démocratie politique, où les représentants du peuple sont redevables devant leurs électeurs.

Car, dit-il, « la méconnaissance du peuple nourrit le pouvoir des financiers. C’est un affrontement entre le peuple et la haute finance. Une démocratie économique ne peut s’épanouir sans une authentique démocratie politique. Les nations instruites sont des nations prospères. Il est crucial d’éduquer pour permettre aux citoyens de défendre leurs droits et de déjouer les pièges de la finance ».

L’Institut Louis Even lance un appel aux citoyens africains à s’informer, à s’indigner et à s’impliquer activement dans la construction d’un avenir meilleur pour leur continent. Il invite également les journalistes à devenir des partenaires précieux dans cette démarche, en relayant l’information et en donnant la parole aux acteurs de la démocratie économique.

Le lancement de la représentation de l’IDE en Afrique constitue une étape majeure dans la promotion d’un modèle économique alternatif pour le continent. L’organisation mise sur l’éducation, la sensibilisation et l’engagement citoyen pour transformer les mentalités et bâtir un avenir plus juste et équitable pour tous.

Les propos de Marcelle Caya, directrice générale de l’Institut Louis Even pour la Justice sociale témoignent de l’engagement de l’Institut à œuvrer pour la promotion de la démocratie économique en Afrique. « Nous continuerons à œuvrer ensemble pour améliorer la situation de vos nations. La connaissance engendre des réactions différentes de l’ignorance. Les médias ont un rôle essentiel à jouer dans cette démarche, en œuvrant pour la justice pour tous les Africains et tous les peuples du monde », a-t-elle indiqué.

L’Institut Louis Even, fondé en 1939 par Louis Even et Gilberte Côté-Mercier, est un organisme dédié à l’éducation populaire sur les questions économiques et sociales. Il promeut la Démocratie économique, une réforme monétaire proposée par l’ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. Face aux problèmes engendrés par le système monétaire actuel basé sur la dette, l’institut propose cette réforme comme solution pour assurer la sécurité économique pour tous.

