Fada N’Gourma : L’armée déploie un hôpital de campagne pour les plus vulnérables

Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la santé et sur instruction du Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’Armée, à travers la Direction centrale du service de santé des armées, a déployé son hôpital mobile de campagne à Fada N’Gourma, le dimanche 12 juillet 2026 et ce, jusqu’au 20 juillet 2026. Cette opération vise à offrir une prise en charge médicale gratuite aux personnes déplacées internes (PDI) et aux populations vulnérables de la région du Goulmou.

Ce dispositif impressionnant est installé au Centre médical militaire de la ville. Il s’agit de quatre camions-cliniques mobiles abritant deux blocs opératoires, des unités d’imagerie (scanner, radiologie) et de biologie, ainsi que des tentes climatisées pour les consultations, les hospitalisations et la pharmacie.

Selon le Médecin-Colonel Rigobert KIBA, sous-directeur au soutien de la médecine des Forces armées, de nombreuses spécialités sont mobilisées : médecine générale, chirurgie, psychiatrie, ophtalmologie, ORL. Au-delà des soins, cette mission entièrement gratuite conformément aux instructions du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, vise à renforcer le lien Armée-Nation.

Un immense soulagement pour les populations

Sur place, l’affluence témoigne du succès de l’initiative. Yacouba THIOMBIANO, instituteur venu consulter, pour lui, en rhumatologie et pour son fils, Cédric en ORL pour un problème de cordes vocales depuis sa naissance, ne cache pas son soulagement.

« Nous avons bénéficié d’une prise en charge totale sans dépenser un seul franc. Je remercie le Président du Faso pour cette initiative qui rapproche la santé militaire des plus vulnérables », a-t-il déclaré.

Même satisfaction pour Moustapha TIENDRÉBÉOGO, boulanger à la retraite, venu se faire consulter en Rhumatologie et en Ophtalmologie.

« J’ai été bien accueilli par les médecins militaires, ils m’ont demandé un scanner et j’ai pu le faire sur place gratuitement. La prise en charge est très satisfaisante et je remercie le Président du Faso et toute l’Armée pour cette initiative », indique-t-il.

Pendant les deux premiers jours du déploiement de cet hôpital mobile de campagne à Fada N’Gourma, de nombreuses personnes ont déjà été prises en charge par l’équipe.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso