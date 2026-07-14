Police nationale : Le présumé auteur d’abus de confiance Abdoul Aziz Zabré interpellé après un appel à témoins

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La Police nationale a annoncé l’arrestation de Zabré Abdoul Aziz, présumé auteur d’abus de confiance, qui faisait l’objet d’un avis de recherche après avoir pris la fuite au Ghana.

Dans une publication, les forces de l’ordre rappellent qu’un avis de recherche avait été diffusé le 10 juillet 2026 sur leur page Facebook afin de solliciter l’appui des populations pour localiser plusieurs suspects en cavale, dont Zabré Abdoul Aziz.

Selon la Police, le suspect a pu être ramené au Burkina Faso grâce à la collaboration des citoyens, notamment celle d’un de ses proches, avant d’être remis aux enquêteurs pour la suite des investigations.

Lire également 👉Batié : Deux hommes recherchés par la Police dans une affaire présumée de 72,6 millions FCFA

La Police nationale a salué la réactivité des populations pour leur contribution, soulignant que cette interpellation illustre l’importance de la collaboration entre les forces de sécurité et les citoyens dans la lutte contre la criminalité.

« Cette action témoigne une fois de plus du ferme engagement de tous autour de la résolution des problèmes de sécurité », souligne le communiqué.

 
     
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