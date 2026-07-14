Occupation anarchique des emprises publiques : L’ONC-AC lance une campagne de sensibilisation à Koudougou

L’Office National du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC), établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministère de la Construction de la Patrie, a entamé une nouvelle étape de sa campagne nationale de lutte contre l’occupation anarchique des espaces publics. Du 14 au 17 juillet 2026, les équipes de contrôle mèneront une vaste opération de sensibilisation dans la ville de Koudougou et la commune de Zawara.

Lancée ce mardi 14 juillet 2026, à Koudougou, cette initiative vise à amener les occupants des emprises des voies publiques à libérer volontairement et progressivement ces espaces afin d’améliorer la sécurité des usagers et de fluidifier la circulation.

Elle s’inscrit dans la continuité de la campagne nationale de préservation du domaine public engagée depuis 2025, après des interventions à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, puis en 2026 à Ouahigouya, Gaoua et Ziniaré.

À Koudougou, comme dans plusieurs autres localités, les principales artères sont de plus en plus envahies par des étals de commerce, des installations temporaires et des dépôts de matériaux. Selon les autorités, cette occupation non réglementaire accroît les risques d’accidents, entrave la circulation et compromet les futurs projets d’aménagement et d’élargissement des infrastructures routières.

Sur le terrain, les équipes de l’ONC-AC ont privilégié une approche de proximité. Elles ont échangé directement avec les commerçants et les occupants afin de leur rappeler les dispositions réglementaires en vigueur et de les sensibiliser aux dangers liés à l’occupation des emprises publiques.

Le directeur général de l’ONC-AC, Souako Kohoun a précisé que cette campagne ne vise pas la fermeture des boutiques, mais uniquement les installations et débordements qui dépassent les limites des parcelles et empiètent sur le domaine public.

Ce faisant, il a insisté sur le caractère préventif de l’opération. « Ce n’est pas une campagne pour fermer des boutiques. Le ministère de la Construction de la Patrie a lancé cette initiative pour informer les populations sur les règles en matière de construction et les sensibiliser aux dangers de l’occupation des emprises des voies publiques », a-t-il expliqué.

Présent aux côtés des équipes de contrôle, le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Nando, Amedée Paré, a salué cette initiative. Constatant l’ampleur du phénomène, il a dénoncé « une occupation illégale et anarchique » des espaces publics. « Tous ceux que nous avons vu sur le terrain, nous constatons une occupation illégale et anarchique, pour la plupart des occupants », a-t-il déploré.

Par ailleurs, il a rassuré que des mesures seront prises pour mettre fin à cette situation, qu’il considère comme une source d’accidents, d’encombrements et de difficultés de circulation.

À l’issue de cette phase de sensibilisation, le PDS a informé qu’un communiqué sera publié pour fixer un délai aux occupants concernés afin qu’ils libèrent volontairement les emprises des voies publiques avant l’application des mesures prévues par la réglementation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24