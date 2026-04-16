Ouagadougou : Un premier plateau omnisport en milieu primaire public inauguré à Sin Yiri

Un plateau omnisport a été inauguré le mercredi 15 avril 2026 à l’école primaire publique Sin Yiri C, à Ouagadougou. Portée par l’association 360 Développement, cette initiative est présentée comme une première dans le milieu scolaire public du Burkina Faso.

Lancé en janvier 2021, le projet vise à promouvoir la pratique du sport dès le plus jeune âge comme levier d’éducation et de développement. Il ambitionne de favoriser l’épanouissement des élèves tout en renforçant des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le leadership et la solidarité.

Le nouveau plateau omnisport est alimenté par une énergie solaire. Il comprend plusieurs installations, notamment un terrain de basketball, un terrain de tennis et un terrain de volleyball.

L’infrastructure sera utilisée par les élèves en journée, avant d’être ouverte aux ligues sportives et aux populations riveraines en soirée et les week-ends, dans une logique d’inclusion et d’optimisation.

Selon le président de 360 Développement, Boris Salou, cette initiative répond à un besoin réel d’initiation précoce des enfants au sport. « Ce n’est pas normal de commencer le sport tard. Les enfants doivent être initiés dès le primaire », a-t-il expliqué.

Il a également souligné que ce projet, réalisé grâce à des efforts bénévoles et à la mobilisation de ressources, vise avant tout l’impact social plutôt que l’aspect financier. « Nous avons choisi de ne pas nous focaliser sur le coût, mais plutôt sur l’impact », a-t-il ajouté, tout en exprimant la volonté de son organisation de multiplier ce type d’infrastructures à travers le pays.

Du côté de l’établissement bénéficiaire, la satisfaction est également au rendez-vous. La directrice de l’école Sin Yiri C, Wendyam Juliette Yemponi/Kanga, a salué un don qui ouvre de nouvelles perspectives aux élèves.

« Cela leur permettra de découvrir d’autres jeux. C’est une grande satisfaction pour toute l’école », a-t-elle affirmé. Elle a assuré que des mesures seront prises pour garantir l’entretien de l’infrastructure, avec l’implication de l’ensemble de la communauté éducative.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (stagiaires)

Burkina 24