Communiqué nécrologique | Décès de DAKOUO VERE MARCELLIN : Remerciements et Faire-part

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute

La grande famille Dakouo a Doumbala, Zékuy, Nouna, Dédougou, Ouagadougou, Mali, Côte d’Ivoire.
Les familles alliées à Bobo Dioulasso, Doumbala, Zékuy, Ouagadougou
Vous remercient pour toutes vos marques de solidarité et de compassion et vos prières lors du rappel à Dieu de leur époux, père, frère, oncle, grand père, beau-père et beau frère DAKOUO VERE MARCELLIN le 27/12/2025 et de l’inhumation qui a eu lieu le 30/12/2025 au cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou
Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier. Que Dieu vous le rende au centuple de vos biens faits
Union de prière .

     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Décès du Grand Imam El Hadj Aboubacar Kassim Sana à Ouagadougou

Décès du Grand Imam El Hadj Aboubacar Kassim Sana à Ouagadougou

il y a 2 semaines

Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ Jean Chrysostome Marie Charlemagne : Faire-part

il y a 2 semaines

Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur Paul L. KOUDA : Faire-part et programme des obsèques

il y a 2 semaines

Communiqué nécrologique | Décès de OUEDDOUDA Jean Marie : Faire-part

il y a 3 semaines

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page