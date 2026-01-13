Communiqué nécrologique | Décès de DAKOUO VERE MARCELLIN : Remerciements et Faire-part

La grande famille Dakouo a Doumbala, Zékuy, Nouna, Dédougou, Ouagadougou, Mali, Côte d’Ivoire.

Les familles alliées à Bobo Dioulasso, Doumbala, Zékuy, Ouagadougou

Vous remercient pour toutes vos marques de solidarité et de compassion et vos prières lors du rappel à Dieu de leur époux, père, frère, oncle, grand père, beau-père et beau frère DAKOUO VERE MARCELLIN le 27/12/2025 et de l’inhumation qui a eu lieu le 30/12/2025 au cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou

Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier. Que Dieu vous le rende au centuple de vos biens faits

Union de prière .