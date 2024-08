Burkina Faso : Roland Somda officiellement installé ministre en charge des sports

publicite

Anûuyirtole Roland Somda est le nouveau Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE). Il a été officiellement installé dans son fauteuil ce mardi 6 août 2024. Il remplace ainsi le Dr Boubakar Savadogo à ce poste. Lui qui a été affecté à d’autres missions.

Suite au remaniement ministériel survenu le jeudi 1er août 2024, le Dr Boubakar Savadogo cédait sa place au désormais ministre en charge des sports Roland Somda qui jusque-là occupait le poste du ministre en charge des transports. A compter de ce mardi 6 août 2024 il est officiellement patron du département en charge des sports.

18 mois et une vingtaine de jours après dans ce ministère Dr Boubakar Savadogo rejoint le ministère de l’enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique. Avant de céder son fauteuil, le désormais ministre sortant a rappelé quelques uns de ses acquis.

Il a cité entre autres le passage de la réhabilitation à la normalisation du stade du 4 août (normalisation en catégorie 3 des normes de la CAF), l’organisation des jeux de la relève (édition 1 et très prochainement l’édition 2), la « réussite» de la 34ème édition du tour du Faso et celle de la reconquête, etc.

« Exercer la fonction de ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi a été pour moi un immense honneur, surtout une mission noble, exaltante et stimulante. A la tête de ce ministère, j’ai donné le meilleur de moi-même en toute sincérité pour accompagner la mise en œuvre de la politique du développement tout en respectant les engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires. Je vous adresse, à tous, mes félicitations ainsi qu’à l’ensemble de nos collaborateurs et je vous demande d’accompagner les nouvelles autorités avec la même ardeur », a déclaré le ministre sortant.

Aussitôt installé, Roland Somda, parlant sous contrôle de ses nouveaux collaborateurs a promis de tout faire pour consolider les acquis mais aussi tenir les missions qui lui ont été confiées. « Je m’engage à travailler avec dévouement et passion pour promouvoir les valeurs du sport, soutenir les jeunes et créer les opportunités d’emplois.

Je vous invite à garder à l’esprit que nous avons la capacité de relever tous les défis et transformer en réalité les visions de son excellence le Président du Faso », a dit le désormais nouveau ministre en charge de la jeunesse.

A l’issue de cette installation, le comité a pris la direction de l’installation de Boubakar Savadogo au poste du ministre en charge de l’enseignement secondaire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

